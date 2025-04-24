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玉山銀挺中小企 服務升級

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山銀行首創行動銀行獨資企業帳務整合服務，協助中小企業發展。玉山銀行／提供
玉山銀行首創行動銀行獨資企業帳務整合服務，協助中小企業發展。玉山銀行／提供

玉山銀行長期致力數位金融發展，昨（23）日推出行動銀行獨資企業帳務整合服務，以3S（Simple、Smooth、Sweet）策略提供獨資企業主簡單貼心的行動新體驗，並整合多元貸款服務響應政府政策，力挺台灣中小企業發展。

根據經濟部統計數據，2025年2月公司行號登記累計家數中，獨資企業占整體53%，位居整體登記企業數之冠，由於獨資企業登記限制個人單獨出資、以個人為權利義務主體從事經濟活動並承擔全部盈虧，實務上企業金流會以支票、轉帳、電子支付款等多元形式匯流入獨資企業主的帳戶，加上獨資企業主往往身兼多職、或設立多個商號/企業社，造成管理上不便。透過玉山銀行獨資企業帳務整合服務，企業主於玉山行動銀行開通帳務連結，登入後即可依個人需求查看個人或個人名下多家獨資企業資產。

此外，玉山銀行提供獨資企業主多元貸款方案，除了一般單筆貸款，也提供循環貸可滿足小額、高頻次、高彈性的資金周轉需求，貸款額度最低3萬元、最高100萬元，當日借還免利息且免綁約，首次動用撥款才收取手續費。當企業規模成長，營收5,000萬元以下可申請信保額度最高500萬元，不僅提供專人免費諮詢，也提供全年無休的線上額度利率試算與申請服務。如果企業為「地方創生」相關產業，玉山也提供專屬方案響應政策，至今已扶植超逾20種產業、投入過90億元，超過2,000家在地企業取得資金、創造逾萬個工作機會。

玉山銀行長年協助中小企業發展，已連續20年榮獲經濟部信保績優總行獎，創下金融業最佳紀錄。即日起至6月30日前，連鎖加盟主登錄活動並成功申請小型企業貸款撥款達200萬元，並於2025年7月31日前完成撥款，即享現金回饋最高3,000元。活動名額有限，詳情見玉山銀行官網。

中小企業 玉山銀行 經濟部

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