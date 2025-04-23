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新壽五大商辦導入AI智慧機器人 強化不動產物業管理

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光人壽已於旗下5棟大樓導入AI清潔機器人，落實ESG並提升大樓維護管理效率。圖右至左為新光人壽副總經理陳芝貴、新光人壽總經理黃敏義、新光人壽董事長魏寶生、和椿科技董事長程天縱、和椿科技副董事長張以昇、新聯陽事業機構副董事長林徹人。新光人壽／提供
新光人壽已於旗下5棟大樓導入AI清潔機器人，落實ESG並提升大樓維護管理效率。圖右至左為新光人壽副總經理陳芝貴、新光人壽總經理黃敏義、新光人壽董事長魏寶生、和椿科技董事長程天縱、和椿科技副董事長張以昇、新聯陽事業機構副董事長林徹人。新光人壽／提供

新光人壽積極落實ESG經營理念，近期已於企業旗下新光人壽保險摩天大樓、新光信義A12大樓等5棟大樓導入清潔、配送、導覽與服務型 AI 機器人，展現AI 技術在大樓管理的成效之餘，更可望有效降低水電與清潔劑使用量，減少對環境的衝擊，未來也期待透過異業合作，進一步擴大AI在不動產物業管理上的應用。

新光人壽攜手轉投資成立的新壽公寓大廈管理維護股份有限公司與和椿科技股份有限公司，共同打造融合科技與永續的智慧城市應用場域。目前已於新光人壽保險摩天大樓、新光信義A12大樓、新光松山金融大樓、新光人壽新板金融大樓、新光人壽內湖亞太經貿大樓等商辦導入和椿科技CC1清潔機器人，透過AI科技提升日常環境品質，並整合電梯控制系統，實現跨樓層自主清潔作業，以提升大樓維護管理效率，並強化ESG指標管理。

近年新光人壽持續調整傳統的建築與不動產管理思維，興建大樓不但以取得綠建築證書為目標，也計畫大樓營運能維持節能環保的型態，降低對環境的影響與衝擊。除了商辦應用外，日前新光人壽亦於頂級住宅案「新光人壽總統傑仕堡」內，舉辦為期三周的《ESG永續概念智慧宅展示》活動，展期至5 月 4 日止。董事長魏寶生及總經理黃敏義皆親自出席響應，期待引領業界建構一個節能減碳且智慧環保的永續城市。

新光人壽指出，該活動聚焦AI 智慧住宅的實際應用，對外共展示四款不同服務面向的機器人。除了智慧清潔機器人外，另包括可跨樓層遞送機器人，模擬智慧宅物流與日常配送服務；具備互動導覽與資訊介紹功能的AI 迎賓導覽服務機器人；以及AI 自動調酒服務機器人，展現智慧生活中的娛樂與品味場景，深獲參觀訪客們的高度好評，未來也期待透過異業合作，進一步擴大AI在不動產物業管理上的應用。

「新光人壽總統傑仕堡」是中正區指標建案，為新光傑仕堡系列酒店式管理品牌，建築大師黃永洪親自設計。全案基地達1,455坪，共108戶、60至70坪，規劃17至21層、地下3層鋼骨RC制震雙塔式建築，社區採城堡式外牆圍合，飯店型私人迴車道直抵住家。

AI 摩天大樓 新光人壽保險 機器人

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