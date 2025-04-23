LINE Bank二度增資 50億元由現有股東全額認購

純網銀LINE Bank將第二度增資，預定金額為50億元，目前經洽詢現有股東對於參與增資的意願，得到相當正面的回應，預定此次增資金額50億元已確定由現有股東全額認購。

LINE Bank指出，為充實營運資金，並配合長期業務發展，提升競爭力，規劃進行增資。經洽詢該行現有股東對於參與增資的意願，得到相當正面的回應，預定增資金額50億元已確定由現有股東全額認購。增資案該行將待呈報主管機關完成必要程序。

LINE Bank於2021年成立，2022年即減資25億元再現金增資75億元，本次是第二度增資。現有八名股東，包括台灣連線金融科技、台北富邦商業銀行、渣打國際商業銀行、台灣大哥大（3045）、聯邦商業銀行（2838）、中國信託商業銀行、遠傳電信（4904）、富邦媒體科技（8454）。