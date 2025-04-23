M1B年增率17年新低 央行：證券劃撥存款、活期存款都減

中央銀行23日公布3月金融情況，M1B及M2年增率為1.82％及4.38％，雙雙下降，其中M1B年增率創下2009年2月以來新低，除了基期較高因素外，主要原因還是證券劃撥存款餘額下降、廠商償還銀行借款，使得M1B年增率出現較明顯的下降。

央行經研處副處長曹體仁表示，除了基期較高因素外，影響M1B年增率的因素是活期儲蓄存款、活期存款的年增率下降，包括證券劃撥存款餘額減少，廠商償還銀行貸款，以及將股利匯出至國外，使得3月的M1B年增率出現明顯的下降。

同時，出口商季底有新台幣資金需求，賣美元轉成新台幣，國人3月投資國外證券較以往幾個月增加，也使得外匯存款年增率下降，因此M2年增率也呈現下降，M2年增率4.38％為2020年6月以來新低。

央行統計3月底外匯存款餘額為9兆1093億元，年減1.42％，主要是來自廠商有新台幣的資金需求而賣匯。3月外國人新台幣存款期底餘額為1667億元，較2月的2057億元大減，曹體仁解釋，外資2月下旬出售台股，取得資金暫泊在新台幣存款帳戶，3月才匯出，使得3月底外國人新台幣存款餘額明顯減少。