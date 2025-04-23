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金價飆高還能買嗎？摩根資產管理：短期交易擁擠、長線仍具支撐

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰（右）、摩根資產管理環球市場策略師林雅慧（左）。崔馨方／攝影
摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰（右）、摩根資產管理環球市場策略師林雅慧（左）。崔馨方／攝影

川普關稅戰變數多，摩根資產管理23日舉行第2季市場展望記者會，指出多元分散是當前投資的王道，策略上股票資產首當注重具定價能力的高品質企業；黃金配置上，建議勿過度追價。

近期金價節節攀升，綜合摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰、摩根資產管理環球市場策略師林雅慧表示，短線上黃金的交易已出現「擁擠」跡象，建議投資人應適度觀望，避免在高檔追價，價格在每盎司3,500美元附近，是否仍能扮演有效避險角色，值得進一步觀察。

若以未來12個月觀察，黃金有機會再創新高。但短期內，由於技術面已出現超買現象，一旦市場出現利多消息，金價也可能回調，因此仍需審慎因應。

另外，黃金雖然與風險資產相關性較低，具備一定避險功能，但波動度並不低，不一定能有效降低投資組合總體風險。而黃金本身不具收益，在利率回升、收益性資產受青睞的當下，黃金的配置比重應適度控制。

雖然短線有過熱疑慮，但從中長期來看，黃金仍具支撐動能。許長泰、林雅慧認為，央行分散貨幣儲備、全球貨幣超發以及主權債務攀升，都是長期支撐金價的重要因素。同時，亞洲市場特別是中國與印度的實體需求也為黃金提供了基本面支撐。

整體而言，隨著公債到期潮來臨、利率政策可能變動，利率走勢也將成為影響黃金價格的重要變數之一。市場對於6月是否降息仍在觀望，黃金是否能持續受益，仍需密切關注貨幣政策與經濟數據的變化。

基本面 摩根 短線 金價

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