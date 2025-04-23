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再傳捷報！永豐金併京城銀邁一大步 員工安置計畫獲京城銀工會通過

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
永豐金控（2890）與京城銀行（2809）的合併案再傳捷報，雙方整併進程順利推進。聯合報系資料照
永豐金控（2890）與京城銀行（2809）的合併案再傳捷報，雙方整併進程順利推進。聯合報系資料照

永豐金控（2890）與京城銀行（2809）的合併案再傳捷報，雙方整併進程順利推進。京城銀行企業工會23日召開會員大會，正式通過與永豐金控100%股份轉換案之員工安置計畫，為雙方未來合作鋪下堅實基礎。

永豐金控自去年12月27日董事會決議啟動合併京城銀行的計畫，並於今年3月3日經股東臨時會表決通過後，積極與京城銀行企業工會展開多次溝通協商，期間也參與多場由京城銀行舉辦的說明會，最終於4月8日與企業工會達成安置計畫的協議，今日則順利完成工會會員大會表決，象徵雙方整併進程取得關鍵進展。

永豐金控表示，感謝京城銀行企業工會全體會員對此次合併的理解與支持，並強調高度重視員工權益與職場穩定，期盼雙方團隊能在未來攜手努力，共同打造更具成長性的職場環境與業務平台。

根據規劃，永豐金控、京城銀行及京城銀行企業工會三方將正式簽署員工安置計畫，並向主管機關提出申請，依法辦理後續核准程序。永豐金控重申，員工是企業最重要的資產，將秉持「全體員工皆留任、客戶權益不影響、專業服務不中斷」三大原則，進行整併作業，確保員工權益與客戶服務不受影響。

合併完成後，京城銀行將成為永豐金控百分之百持股子公司。雙方整合後預期將進一步提升銀行子公司的經營綜效與市場競爭力。永豐金控亦預計在2026年第四季前完成旗下永豐銀行與京城銀行的正式合併，邁向更穩健的發展階段。

京城銀行 工安 永豐金控 職場

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