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北富銀通過增資LINE Bank不超過17.55億元 持股比例將提升至29%

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

為響應普惠金融政策、強化數位金融服務，台北富邦銀行23日經董事會決議通過，將參與連線商銀（LINE Bank）現金增資案，認購金額不超過新台幣17.55億元；後續擬向主管機關申請，待審核通過後，北富銀於LINE Bank持股比例將由原先27.18%提升至29.16%，充分展現對LINE Bank長期發展的信心。

LINE Bank本次增資總金額為50億元，資金將用於健全銀行資本結構、提升資本適足率及擴大資產規模，以強化企業競爭力。北富銀表示，純網銀雖仍處於初期營運階段，但隨著數位科技驅動創新發展，純網銀的成長潛力與社會影響力愈加顯著。本次增資除延續既有策略方向外，更表達北富銀對金融科技創新與普惠金融發展的支持，盼能透過持續挹注資源，協助純網銀穩健成長，加速建構全民數位金融生態圈，強化台灣金融服務的整體競爭力與附加價值。

LINE Bank自2021年4月22日開業以來，迅速在市場站穩腳步，帳戶數與存放款餘額持續攀升，至2024年12月底數位帳戶數已達201萬戶，存款餘額為新台幣689億元，放款餘額為新台幣540億元，存放款比達78.37%，穩居三家純網銀之首。存放款比為衡量銀行資金運用效率和流動性風險管理能力的重要指標，LINE Bank能取得此良好成績，也體現其在業務經營上的穩健與實力。

依據LINE Bank內部統計，其主要客群為數位原住民世代，平均年齡為34.9歲，其中39歲以下用戶占比高達70%，尤以18至29歲年齡層最多，占比達36%，滲透率更達台灣同齡人口的25%。隨著時間推移，LINE Bank憑藉在年輕客群中的深厚根基，必將為數位金融產業發展帶來深遠影響。

LINE Bank在主管機關政策與相關法規開放等趨勢引領下，積極拓展業務版圖，從存款、信用貸款擴展至外匯、信託、基金銷售、保險代理與網路投保等業務，目前已與富邦金控旗下富邦證券、富邦產險、富邦投信等子公司攜手推出多項創新合作。LINE Bank也是LINE生態圈內，目前唯一一家實名認證的金融服務，可觸達2,200萬LINE活躍用戶，為民眾提供更便利的生活金融服務，也讓合作夥伴能透過穩定的獲客利基，並肩邁向雙贏。

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