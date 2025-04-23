台股強漲新台幣淡定 震盪微升收32.492元

美國總統川普對中國態度軟化，美元指數反彈，股市也受到鼓舞，台股創史上第2大漲點，但新台幣僅震盪微升，今天收盤收32.492元，升0.6分，台北及元太外匯市場總成交金額15.14億美元。

川普上任後揮舞關稅大刀，更對中國加徵高額關稅，引發市場對經濟前景的憂慮，不過川普22日鬆口表示，未來對中國的關稅會「大幅降低」，但不會是零；另外，美國財政部長貝森特也釋出美中關稅戰可望放緩訊息。

美中關稅戰有望降溫，美股聞訊上漲，道瓊工業指數飆漲超過1000點，那斯達克指數也大漲429點。美股領軍上攻，激勵台股今天收盤勁揚845.71點，僅次於4月10日大漲1608.27點，為歷史第2大收盤漲點。

新台幣兌美元今天以32.54元開盤後，因美元指數強彈至99，新台幣示弱，最低觸及32.545元，不過因台股勁揚，且外資反手匯入，帶動匯價由貶翻升，終場收在32.492元。

外匯交易員表示，金融市場最怕不確定性，雖然川普後續態度如何還不知道，至少對中態度鬆動，對美國聯準會主席鮑爾的不滿也暫時緩解，投資人可以稍稍鬆口氣，金融市場因此正面表態。

根據央行統計，美元指數今天強勢反攻，升值0.84%，主要亞幣升貶互見，人民幣受惠於美中僵局有解，升值0.28%，新台幣微升0.02%，韓元上揚0.04%，日圓漲高回落，下挫1.11%。