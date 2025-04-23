時隔三年LINE BANK再辦增資 北富銀持股比將逼近3成

富邦金今日宣布，旗下北富銀董事會決議，將再度參與純網銀LINE BANK增資，整個LINE BANK增資規模為50億，北富銀將以不超過17.55億元參認，持股比率將從原先的27.18%增至29.16%，接近3成。

這也是北富銀自2022年5月之後，再度增資LINE BANK，當時LINE BANK先減資25億，再增資75億元，北富銀參與其中的21.95億元增資之後，持股比率從原本的25.1%增至27.18%，時隔快3年，北富銀再度出手參與現增，持股比率已逼近3成大關，是LINE BANK目前最具有代表性的金融業股東，至於董事席次將維持現有的3席不變。

富邦金副總樓瑾文指出，這次北富銀參與LINE BANK，也展現對金融科技及普惠金融的重視，她也表示，LINE BANK自2021年4月22日開業以來，2024年底有201萬數位存款帳戶，存款為689億，放款540億元，存放比78.37%，穩居三家純網銀之首。

依據LINE Bank內部統計，其主要客群為數位原住民世代，平均年齡為34.9歲，其中39歲以下用戶占比高達70%，尤以18至29歲年齡層最多，占比達36%，滲透率更達台灣同齡人口的25%。

樓瑾文也表示，LINE Bank在主管機關政策與相關法規開放等趨勢引領下，積極拓展業務版圖，從存款、信用貸款擴展至外匯、信託、基金銷售、保險代理與網路投保等業務，目前已與富邦金控旗下富邦證券、富邦產險、富邦投信等子公司攜手推出多項創新合作，而LINE Bank也是LINE生態圈內，目前唯一一家實名認證的金融服務，可觸達2200萬LINE活躍用戶，為民眾提供更便利的生活金融服務，也讓合作夥伴能透過穩定的獲客利基，並肩邁向雙贏。