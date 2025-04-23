合庫信用卡繳納綜所稅 享最高0.36%回饋或6期0利率
5月綜所稅申報即將展開，合庫秉持服務理念，推出多項信用卡繳稅優惠，協助客戶靈活理財、減輕財務壓力，活動提供現金回饋或分期0利率優惠二選一，並享刷卡免手續費與延後付款等服務。
合庫今年特別加碼回饋：持合庫頂級卡一次付清繳納綜所稅，並以同一卡號新增一筆一般消費，且完成合庫官網或APP限額登錄，即可享0.36%現金回饋，回饋上限高達10萬元。
針對小資族，使用合庫一般卡一次付清綜所稅，並以同一卡號新增一筆一般消費，且完成合庫官網或APP限額登錄，可享0.18%現金回饋，最高回饋3萬元。
此外，綜所稅繳納金額達3,000元以上，可依資金規劃透過APP申請分期付款，並享有以下優惠利率：3、6期0利率，9期1.68%利率，12期3.68%利率。
合庫指出，無論選擇一次付清或分期付款，只要於繳稅時使用台灣Pay信用卡掃碼支付且金額達3,000元(含)以上，即可額外獲得超商禮券100元，還可參加抽獎，有機會獲得市值約10萬元，首爾五星樂天飯店尊宏豪華雙人房三天兩夜加大韓航空商務艙來回機票(兩人同行)。
針對繳稅大戶，若使用「世界卡」、「漢來美食世界卡」、「國防醫學院認同卡」繳納綜所稅達1,000萬元(含)以上，除享原有優惠外，還可額外獲得SOGO禮券5,000元，回饋再升級。
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