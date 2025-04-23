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證交所發布 IFRS 永續揭露準則第 S2號 氣候相關揭露簡易版範例

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

我國上市上櫃公司依金管會發布「我國接軌IFRS永續揭露準則藍圖」，按資本額分三階段適用「IFRS永續揭露準則」揭露相關永續資訊。為協助企業如期接軌，臺灣證券交易所近日發布IFRS S2「氣候相關揭露」實務指引，對「治理、策略、風險管理、指標與目標」四大核心內容，提供如何執行及蒐集相關資訊的建議及引導，以協助企業完成氣候相關揭露。同時，證交所亦發布IFRS S2「簡易版範例-以鋼鐵製造商為例」，內容運用準則所允許的比例原則概念，並提供較多質性揭露資訊，採簡化的揭露方式供企業參考，指引及範例已置於「接軌IFRS永續揭露準則專區」 https://isds.tpex.org.tw/IFRS/front/#/main/practicalGuidance/PG_example。

為確保第一階段接軌公司（實收資本額達100億元以上）順利於2026年導入IFRS永續揭露準則，證交所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所及臺灣集中保管結算所於台北、新竹及高雄共同辦理四場次「IFRS S2揭露實作工作坊」，首場於2025年4月28日開跑，內容包括現行永續資訊與IFRS S2落差分析、IFRS S2實務指引如何連結至簡易版揭露範例、公司因應風險與機會之策略及財務影響等，並透過四大會計師事務所的專業講師手把手教學，進行永續資訊編製流程、情境分析等實作演練，歡迎公司把握機會報名參與。這次宣導會報名請至證券暨期貨市場發展基金會網頁：https://webline.sfi.org.tw/workshop/default.asp?csn=735。

為配合金管會接軌永續準則政策，證交所針對企業採用準則所面臨困難，定期召開會議討論因應作法，並製作「IFRS永續揭露準則問答集」協助企業導入。此外，國際永續準則理事會（ISSB）2023年成立「IFRS S1及S2過渡施行小組（TIG）」，討論各界所反映之準則實施問題，證交所亦已將相關會議紀錄整理成「TIG問答集」；問答集已公告於「接軌IFRS永續揭露準則專區」，供企業參考。

未來證交所將持續發布其他行業別IFRS S2揭露範例，並辦理相關宣導會，以協助企業遵循準則要求並順利導入。

臺灣期貨交易所 證交所

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