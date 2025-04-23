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永豐金證券蟬聯 F-ISAC 證券資安情資分享首獎 連兩年居證券組之冠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐金證券獲F-ISAC評選為「2024年度情資分享表現特優機構」殊榮，金管會資訊服務處處長林裕泰（圖左）頒發獎座予永豐金證券資訊安全部詹純源協理（圖左）。(永豐金證券/提供)
永豐金證券獲F-ISAC評選為「2024年度情資分享表現特優機構」殊榮，金管會資訊服務處處長林裕泰（圖左）頒發獎座予永豐金證券資訊安全部詹純源協理（圖左）。(永豐金證券/提供)

永豐金證券積極參與金管會資安聯防，領先同業跑第一。近日獲金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC）評選「2024年度情資分享表現特優機構」殊榮，並創國內唯一連續兩年獲F-ISAC證券組最高積分紀錄。

金管會高度重視、鼓勵讚許金融業者加入的F-ISAC情資分享獎勵積分機制，自2022年7月開辦，年度頒獎依據上一年積分統計。永豐金證券年度積分連兩年排名證券組之冠，證明評審肯定其跨機構資安情報共享能力，與致力協防金融機構降低資安風險的積極度。

永豐金證券今年受邀於頒獎典禮上，向證券同業分享去年惡意攻擊主要來源地統計排名，為國內金融資安聯防貢獻高品質海外威脅預警情資。

永豐金（2890）證券指出，透過兩大面向強化資安維護。第一，對內啟動防火牆、雙向阻擋：資安團隊每日檢視各項防護設備紀錄，主動分析可疑事件與連線行為，辨識可疑與惡意活動蹤跡。

第二，對外參與金融資安聯防：當發現異常行為，即時追查異常行為的來源國家與背景，整理可能的攻擊模式與路徑，主動分享予金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC）。並依據資安攻擊框架進行標準化描述，加大金融同業理解與應用可行性。

未來永豐金證券將持續以實際行動投入資安防護工作，強化自身防線，分享與合作交流經驗，期許與金融同業一同建立更完善的資安防禦網，共同維持金融產業的秩序與穩定。

情資 永豐金 資安

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