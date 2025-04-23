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獨／京城銀工會通過員工安置方案 與永豐金合併只差最後一步

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
最後一哩路完成 京城銀700多張贊成票過關永豐金所提出的安置方案。本報資料照片
最後一哩路完成 京城銀700多張贊成票過關永豐金所提出的安置方案。本報資料照片

永豐金併京城銀行完成送金管會審查前最後一哩路。據了解，京城銀行工會今日舉辦的全體員工對安置方案投票，結果已在下午出爐，共有700多票贊成票通過此案。永豐金控提出的員工安置方案，勞資之間至此可說已達成共識，接下來將正式向金管會遞件審查。

永豐金所提出的員工安置方案，被稱為金融整併史上最優版本，不論是開放申請優退的次數，或是留任獎金，都是歷來最佳，因此在投票時也獲700多張員工票支持過關。目前永豐金尚未向金管會遞件，就是要等投票結果出爐一起送件，金融圈也預期，金管會在勞資達成協議之後，最快應會在5月底之前放行該合併案過關。

京城銀行 永豐金控 金管會

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