群益證舉辦歐洲財富論壇 聚焦歐股逆襲新契機

美國對等關稅政策變變變，引發投資人對美國經濟前景的擔憂日益加重。全球資金目光開始轉向歐股，歐股儼然成為市場資金避風港。面對資金大洗牌，群益金鼎證券4月23日舉辦2025歐洲財富論壇，深入探討川普關稅風暴下的歐股投資機會，並點名國防工業股，將是炙手可熱的投資熱點。

群益投顧資深研究員謝潤承於論壇中樂觀指出，川普政府一系列針對歐洲的強硬動作，反而為歐洲帶來歷史性的轉機。謝潤承分析，由於美歐關係惡化與地緣政治緊張，歐洲內部的團結意識正在顯著提升。德國議會改選後，候任總理默茨(Merz)積極推動財政改革，成立高達5,000億歐元的基礎設施基金，旨在透過基建基金和增加國防開支恢復經濟增長，可望為德國經濟注入活力。

此外，歐洲的社會思潮出現重大轉變，從過去對戰爭的反感與對武裝的反對，轉為積極維護自身安全。各國政府也願意擴大境內採購，藉此促進本地企業發展與工業製造的成長動能。

謝潤承點出歐股評價面相對便宜，是吸引資金轉進歐股的一大誘因。歐股多數產業相對於美國同業有10%以上的折價，而企業獲利可望谷底翻揚，且歐股在產業及區域上，可提供多元化選擇，有助分散風險，加上歐洲企業通常能提供較高的股息發放率，這些因素都有利於歐股重獲資金青睞。

展望未來，隨著歐洲供應鏈自主與國防議題成為市場主軸，預期歐洲本地製造商與金融服務商將逐步取代美國廠商，進而帶動歐洲內需股與國防工業股的成長。這場國防與經濟政策的結合，不僅將重塑歐洲的產業結構，更為投資者帶來全新的投資機會。面對川普關稅風暴與歐股崛起的投資新局，群益金鼎證券（6005）作為金融服務的領航者，不僅提供專業的投資建議，更積極搭建趨勢交流的平台，協助客戶精準掌握市場動向，努力成為客戶最可靠的「財富創造者」與「健康陪伴者」，共繪財富成長藍圖。