京城銀併入永豐金員工安置計畫 投票98%贊成通過

京城銀行（2809）行員今天下午針對即將併入永豐金控（2890）的員工安置計畫進行投票，結果已超過98%的超高贊成比率順利通過，這表示永豐金與京城銀送件金管會申請合併作業的最後準備工作完成，員工安置計畫在勞資有共識下定案後，雙方將盡快同步送件金管會，推進合併進程。永豐金與京城銀目標今年10月可完成合併，京城銀股票下市成為永豐金子公司，明年第4季京城銀再與永豐銀二合一。

永豐金控即將合併京城銀行，攸關雙方送件金管會申請合併許可的員工安置計畫，京城銀行員投票是否過關將繫於兩大關鍵，即合併三年內每半年一次的選擇去留機會，以及去留選擇完全由行員自主，資方將不具准駁權，今天京城銀行員參與投票775人，最終以贊成票738人，反對票20‧、棄權者17的結果高票通過，合併案可持續推進、送件金管會，待金管會審核通過。

根據京城銀與永豐金規劃，希望在員工安置計畫確定後送件金管會，能夠在今年10月完成永豐金控併京城銀行，京城銀股票下市納為永豐金100%控股的子公司，然後明年第4季京城銀與永豐銀兩家子銀行二合一。永豐金合併京城銀條件為1股京城銀普通股換發永豐金1.15股普通股及新台幣26.75元現金。

永豐金與京城銀3月3日雙方同步召開股東臨時會通過合併案，攸關送件金管會時程的員工安置計畫，即加速進行，

之前京城銀曾經舉辦過一次行員投票，結果沒有通過當時的員工安置計畫版本，主因過於倉促因此行員投票未通過，之後京城銀先內部協調行員同意的版本，再與永豐金協商達成共識，於今天進行京城銀行員投票，順利通過即完成，可以正式送件金管會申請核准合併案。