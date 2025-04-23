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摩根：「高品質」多元化資產配置優先 青睞高品質企業與內需型經濟體

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
MSCI地域營收分布。資料來源: 摩根資產管理；FactSet，MSCI。《環球市場縱覽 － 亞洲版》。最新資料：截至15/04/25
MSCI地域營收分布。資料來源: 摩根資產管理；FactSet，MSCI。《環球市場縱覽 － 亞洲版》。最新資料：截至15/04/25

美國總統川普所引發的關稅戰，不但造成市場的恐慌，也引發了投資人一連串擔憂與疑惑。上自國際經貿格局的變化，下至聯準會的政策獨立性、甚至是美元的角色，現在都處在高度不確定性的狀態。

摩根資產管理表示，有鑑於川普的對等關稅依舊存在諸多變數，所以未來幾個月內市場的波動性仍會非常高，因此多元分散是當前投資的王道；在此前提下，股票資產首當注重具備定價能力的高品質企業；而作為川普對等關稅的「重災區」，中國大陸與新興亞洲反而可以留意AI與內需型經濟體的投資機會；至於固定收益，建議以政府債券搭配企業信用債券做多元化配置。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，如果按照川普在競選時的承諾，可以發現一旦美國開始依照川普的主張實施關稅，那麼美國進口消費品的平均關稅稅率，將拉高到將近18%，逼近1930年代的水準；這不但會引發國際經貿供應鏈的重組，同時也會大幅影響到美國民間的消費預期。

許長泰指出，由於川普在1月執政後就已率先針對部分國家與特定產業施加關稅，因此密西根大學消費者信心指數自年初以來就已出現明顯下滑；另一方面，消費者對未來一年的通膨預期更是激烈上揚，倘若再加上4月初川普宣布的對等關稅，市場或已經推測消費者對通膨預期未來會有更明顯的變化，這也會讓聯準會陷入決策上的兩難。

許長泰說，儘管現在市場上普遍關注川普對聯準會的態度，但聯準會在做任何決策時，實際上主要會參考的還是經濟數據，所以對聯準會而言，美國當地的通膨與就業仍是它未來決策的重點。美國3月核心通膨年增為2.8%，食品通膨年增為3.0%，兩者皆位於30年平均值附近，所以市場一度認為聯準會有可能在今年內降息約4碼。但由於川普的對等關稅已經導致通膨預期升溫，因而市場預期*聯準會有可能把降息的幅度，從原先的４碼收斂為2碼，然後2026年維持不變；可見對等關稅的不確定性，確實也給聯準會增添了決策難度。

摩根資產管理環球市場策略師林雅慧表示，在此情況下，當前的投資策略首重多元分散。根據歷史經驗顯示，在市場衝擊期間對股票與債券採60/40的配置比例，無論一年或三年，都有較大的機率可以獲得優於現金回報率的正報酬，而且投資時間愈長，投資潛力多相對較佳；可見在全球經濟環境高度不確定的當下，多元分散是當前首要的投資策略。

林雅慧補充，以全球的企業獲利表現而言，美國的企業獲利成長率確實較三個月前的預期下滑，但歐洲與新興市場卻出現提升，此外，日本與亞太地區目前的企業獲利預期，也與三個月前的預期相當；可見多元分散配置確實有其投資優勢。

林雅慧指出，從亞洲區域來看，在對等關稅的衝擊下，投資人可考慮內需為主的經濟體。包括印尼、中國、菲律賓、泰國與印度等，對本地市場的依賴度都在70%以上，而且印尼、菲律賓與中國大陸股市的本益比目前仍在近15年的平均值的以下或附近，所以投資人可留意內需型的經濟體，以及中國AI的發展與北京方面的刺激政策扶植。在固定收益部分，建議搭配政府公債與品質優良的企業信用債，採相對中性的存續期間參與相對穩定的現金流。

美國消費者對通膨預期。資料來源：FactSet，摩根資產管理；密西根大學；密西根大學消費者信心調查包含50個核心問題，主要聚焦消費者對自身財務狀況、短期經濟及長期經濟的展望。執行長信心調查著眼於美國企業現任執行長對當前商業環境的看法。《環球市場縱覽 － 亞洲版》。最新資料：截至2025年3月31日。
美國消費者對通膨預期。資料來源：FactSet，摩根資產管理；密西根大學；密西根大學消費者信心調查包含50個核心問題，主要聚焦消費者對自身財務狀況、短期經濟及長期經濟的展望。執行長信心調查著眼於美國企業現任執行長對當前商業環境的看法。《環球市場縱覽 － 亞洲版》。最新資料：截至2025年3月31日。

川普 關稅

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