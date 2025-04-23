因應「川劇」變臉 債市謹守三字訣 : 「環、高、息」

美關稅政策猶如持續上演的川劇變臉戲碼，美國總統川普的大膽決策風格仍然難以讓市場正確定價，預料市場波動性將在2025年繼續保持高位。滙豐投信認為，儘管最終將會有關稅贏家和輸家，但在信貸基本面不會大幅惡化的前提之下，固定收益兼具防禦與息收特性仍將具備投資優勢，因此建議債市投資謹守「環、高、息」三字訣，穩健應對市場不確定性。

滙豐環球高入息債券基金產品經理顏誌緯指出，隨著近期美債殖利率一度飆升至4.5%，引發市場對其避險功能失效的擔憂，歸究其主要原因有二。首先是市場傳聞中國大陸減持美債，根據美國財政部數據統計顯示，大陸目前持有約7,600億美元美債，在36兆美元總規模的美債市場中占比僅2.1%，創2009年以來新低實際影響力小，且拋售美債亦可能推升中國人民幣自身匯率，將不利其出口競爭力，持續加大減持力道可能性低。

其二則是來自於槓桿投資股市的資金壓力，為因應市場短期重挫而被迫面臨賣債追繳保證金，進一步推升殖利率走升。但隨著美國財政部長發表談話後，美債殖利率隨即回落，顯示市場憂慮已有所緩解。加上川普主導的關稅談判將陸續進行，各國亦可能將增持美債作為談判籌碼，預料海外投資人對美債需求仍強。

應對當前變局，滙豐投信建議債市投資策略應把握三字訣「環」、「高」、「息」。

「環」球布局：全球降息寬鬆路徑不變，特別是歐洲與新興市場降息步調更快。唯有透過布局全球債券，除能分散特定國家區域風險，亦不錯過其他區域投資機會。

「高」評級債：有鑒於今年市況仍將充滿變數，關稅政策亦或是通膨與經濟前景仍未明朗，輔以當前各債種的利差已來到歷史低位，因此建議優先選擇高評級債，藉以提升投資組合穩健性。

多元入「息」：考量穩定孳息，可優先挑選票息率較高，且具備多元幣別的基金，藉以爭取潛在匯兌收益機會。

滙豐環球高入息債券基金績效表現出眾註，目前投資組合六成以上持有高品質投資等級債，聚焦全球布局不偏重美債，平衡配置歐洲及新興市場債券，同時增加資產抵押債券，除因其評價優於公司債外、浮動利率特質也可提供較高收益水準。滙豐環球高入息債券基金現階段基金投資組合收益率為5.54%，同時具備現金流與成長潛力雙優勢，亦提供穩定月配美元級別及歐元、日圓與澳幣多元幣別，或可充分滿足不同投資人的風險偏好和收益需求。