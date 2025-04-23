快訊

「答應不說」卻守不住秘密的四星座！火象三傻全上榜、另一個最可怕

男子去深山釣魚「意外釣到失蹤邊牧」 還原驚險過程50萬人讚爆：真英雄

後院失火！特斯拉利潤掉71% 馬斯克能救回業績和股價？

凱基證券響應世界地球日 推動健康「蔬食日」倡導永續

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券於世界地球日推動綠色餐飲「蔬食日」活動，由凱基證券董事長許道義(右中)、林業署嘉義分署副分署長魏郁軒(右三)出席響應。（凱基證券/提供）
凱基證券於世界地球日推動綠色餐飲「蔬食日」活動，由凱基證券董事長許道義(右中)、林業署嘉義分署副分署長魏郁軒(右三)出席響應。（凱基證券/提供）

凱基證券為響應4月22日的世界地球日，首度攜手農業部林業及自然保育署、三小市集共同推動綠色餐飲「蔬食日」活動，不僅推出一日全蔬食餐點，採購林業署認證的「諸羅樹蛙友善棲地標章、綠色保育標章」小農蔬菜，並邀請地方創生團隊、自然生態顧問與在地農民共襄盛舉，以實際行動推動友善農耕、支持本地農業，共同倡議農業及生態保育的重要性。

凱基證券作為國內金融業綠色飲食標竿，持續推動綠色餐飲相關政策，從日常餐飲中實踐ESG善盡社會企業責任。凱基證券表示，根據綠色和平組織統計，若一天不吃肉選擇享用蔬食環保餐，每個人即可減少2.4公斤的碳排放，因此這次「蔬食日」活動精心準備的食材，包含本地農民種植的烏殼筍、梔子花產品、各類蔬菜、豆類及穀物料理，除了重視員工營養均衡，也展現對環境保護及生物多樣性的承諾，一同守護地球的健康。

凱基證券積極推動食農教育，透過林業署分享自然保育最新政策及成果並介紹臺灣特有諸羅樹蛙的生態保育現況、在地農民分享產地直送、友善農耕的產品及經驗等，讓同仁更能了解飲食轉型的理念，也期許這次的跨界合作，能促進各界對建置臺灣國土生態保育綠色網路的認識及支持。

為達成2050淨零目標並落實永續發展，凱基證券透過能源效率提升、低碳能源使用及綠色採購等多項措施推動減碳措施成果顯著，2024年營運據點碳排放量較2023年度減少約14%，並於今年3月偕同母公司凱基金控通過科學基礎減碳目標倡議(SBTi)審核，承諾2030年前自身營運溫室氣體排放量較2022基準年減少42%，期許與更多合作夥伴共同推動永續生活，一同守護綠色未來。

凱基證 生態保育

延伸閱讀

王座跨入蔬食 併養心餐飲51％股權、品牌數躍升至8個

HAPPY GO打造永續新潮流

響應世界地球日 新北瑞芳海濱社區動員志工大掃除

屏東採集海草果實 世界地球日種下千顆種子復育

相關新聞

大陸鋼鐵期貨到中午前多數上漲 鐵礦最強漲1.89%

在23日中午前，大陸鋼鐵期貨多數上漲，鐵礦石表現最強漲1.89%，唐山鋼胚每公噸漲人民幣30元，另鋼筋、熱軋等表現不俗，...

關稅衝擊市場 摩根投信：多元化配置 黃金過熱應審慎

對等關稅衝擊市場，投資人如何做資產配置，專家指出，應多元化投資，股市可注意估值相對低，以及內需市場大的區域，標的應選高品...

川皇亂世改抱現金？摩根分析師說「錯」建議抱這個比較好

川普關稅帝君亂世下，很多投資人都擔心美國經濟將衰退，轉而擁抱現金、定存避險。摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰認為「...

金管會同意中信銀於美國申請設立休士頓代表人辦事處

金管會今天上午宣布，同意中國信託商業銀行向美國主管機關申請於德州設立休士頓代表人辦事處。

美元儲備地位動搖 專家示警「混合儲備體系」牽動全球資金版圖

近期美元資產遭投資人拋售，美股與美債同步下挫，美元指數也持續走貶，市場避險氛圍升溫。廷豐金融科技投資長黃勇諴指出，全球金...

5大銀行新增房貸利率 創16年新高

財經部會祭出一系列打炒房措施，加上銀行自主控管不動產貸款風險，促使國銀房貸利率步步高升；中央銀行昨天公布，五大銀行三月新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。