元大期攜 CME 推微小型商品 小資新手上車

隨著川普展開第二任總統任期，美國通膨疑慮持續升溫，同時AI新創公司DeepSeek迅速崛起，引發科技股市場劇烈動盪。此外，FED利率決策舉棋不定、俄烏衝突遲未落幕、美債殖利率持續震盪等，多重因素使經濟前景蒙上陰影，市場避險需求激增，全球期貨與選擇權交易量再掀熱潮。元大期貨（6023）深耕期貨市場28年，致力提供最專業的投資建議與服務，精準掌握2025年市場趨勢，呼應市場瞬息萬變，機會留給準備好的人，再度攜手全球最大交易所—芝加哥商業交易所（CME），引領交易人搭上國際金融趨勢列車，搶先掌握全球投資先機。

為協助更多交易人提早布局市場、掌握全球投資先機，元大期貨重磅推出「2025 CME元夢列車」專案活動。活動期間2025年5月1日至9月30日為期五個月，將每日提供專業且深入的市場研究報告，並特別精選適合新手與小資族群的微型期貨商品，包括微型Nasdaq期貨（MNQ）、微型S&P 500期貨（MES），以及多種精選國際指數選擇權商品，全面降低交易門檻，使新進交易人能輕鬆參與國際金融市場脈動。

為進一步鼓勵新戶參與，本次活動備有豐厚回饋，新戶當月完成交易一筆贈200元電子禮券，活動期間每月皆舉辦抽獎，交易越多抽獎機會越高，總獎金高達150萬元。除此之外，活動亦提供交易門檻獎勵金，回饋金額未設上限，交易量越大，獎勵越豐厚。元大期貨誠摯邀請投資人即刻把握機會，共乘國際金融趨勢列車，布局未來財富新契機。

活動網址：https://www.yuantafutures.com.tw/2025cmetrain