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凱基銀行推「全球匯通」限時優惠 外幣匯款全免手續費

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
凱基銀行推出「全球匯通」限時優惠　外幣匯款通通0手續費　搭配外幣換匯優存　享雙重好康優凱基銀行提供／提供
凱基銀行推出「全球匯通」限時優惠　外幣匯款通通0手續費　搭配外幣換匯優存　享雙重好康優凱基銀行提供／提供

全球金融交易日漸頻繁帶動「換匯」及「跨國匯款」需求；凱基金控（2883）旗下凱基銀行推出「全球匯通」限時優惠活動，即日起至今年6月30日止，凡個人戶於臨櫃、網路銀行或行動銀行辦理外幣匯出匯款及外幣匯入匯款解款交易，提供即享免收手續費專屬禮遇。此外，客戶亦可搭配外幣換匯優存，美元、日圓、歐元7日最高年利率8.88%，「匯款」輕鬆「換匯」也有利。

凱基銀行「以客戶為中心」，持續提供客戶有感的金融服務，為滿足個人客戶匯款的多元需求，推出「全球匯通」服務。凱基銀行「全球匯通」具備方便、快速、透明及安全四大優點，個人客戶可隨時透過凱基銀行行動APP或網路銀行進行外幣交易，免跑分行，即可快速完成。

此外，凱基銀行行動APP及網路銀行有多重驗證，保障客戶交易安全，客戶辦理匯款作業，交易、到帳時間一目了然，隨時掌握交易進度。凱基銀行更延長服務時間，匯入匯款自動解款時間延長至營業日下午5時，讓客戶享有更多時間彈性處理交易。

凱基銀行此次推出「全球匯通」限時優惠活動，不管是熱門的美元、人民幣，或是非主要貨幣，不限幣別匯出及匯入匯款皆享免手續費優惠。除了提供客戶匯款優惠外，針對有換匯需求的客戶，凱基銀行也推出換匯優存專案，以任一幣別，轉換至美元、日圓或歐元，並同時辦理定存，即可享7天8.88%的超高利率，美元、歐元起存額只要1,000美元或歐元，日圓則是10萬日圓，有匯款需求的客戶可搭配換匯優存活動，享匯款優惠的同時，還可享高利。

APP 凱基銀行 日圓

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