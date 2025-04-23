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關稅衝擊市場 摩根投信：多元化配置 黃金過熱應審慎

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰指出，由於川普在一月執政後，率先針對部分國家與特定產業施加關稅，密西根大學消費者信心指數自年初以來就已出現明顯下滑，若再加上對等關稅，市場推測消費者對通膨預期未來會有更明顯的變化，將讓聯準會陷入決策上的兩難。記者林莉／攝影
摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰指出，由於川普在一月執政後，率先針對部分國家與特定產業施加關稅，密西根大學消費者信心指數自年初以來就已出現明顯下滑，若再加上對等關稅，市場推測消費者對通膨預期未來會有更明顯的變化，將讓聯準會陷入決策上的兩難。記者林莉／攝影

對等關稅衝擊市場，投資人如何做資產配置，專家指出，應多元化投資，股市可注意估值相對低，以及內需市場大的區域，標的應選高品質企業，債券方面則縮短存續期間，投資短、中期債券，並提高標的信用評等。另外，黃金短期過熱，應審慎評估。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰指出，由於川普在一月執政後，率先針對部分國家與特定產業施加關稅，密西根大學消費者信心指數自年初以來就已出現明顯下滑，若再加上對等關稅，市場推測消費者對通膨預期未來會有更明顯的變化，將讓聯準會陷入決策上的兩難。

許長泰說，聯準會為維持本身獨立性，需看到明確的硬數據顯示經濟放緩，如非農就業減弱、失業率上升、通膨持續明顯下滑，才可能降息；雖市場預期今年有4碼降息空間，但由於川普的對等關稅已經導致通膨預期升溫，因此市場預期聯準會有可能把降息幅度，從4碼收斂至2碼，且2026年維持不變。

摩根資產管理環球市場策略師林雅慧表示，在此情況下，當前的投資策略首重多元分散。 根據歷史經驗顯示，市場波動期應對股債持6、4配置比例，無論一年或三年，都有較大的機率可以獲得優於現金回報率的正報酬，而且投資時間愈長，投資潛力多相對較佳。

林雅慧指出，以全球的企業獲利表現而言，美國的企業獲利成長率確實較三個月前的預期下滑，但歐洲與新興市場卻出現提升，此外，日本與亞太地區目前的企業獲利預期，也與三個月前的預期相當；可見多元分散配置確實有其投資優勢。

林雅慧表示，從亞洲區域來看，在對等關稅的衝擊下，投資人可考慮內需為主的經濟體。包括中國、菲律賓、印度等，對本地市場的依賴度都在70%以上，而且菲律賓、中國股市的本益比目前仍在近15年的平均值的以下或附近，所以投資人可留意內需型的經濟體，以及中國AI的發展與北京方面的刺激政策扶植。在固定收益部分，建議搭配政府公債與品質優良的企業信用債，採相對中性的存續期間，參與相對穩定的現金流。

關稅 降息

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