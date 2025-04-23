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川皇亂世改抱現金？摩根分析師說「錯」建議抱這個比較好

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰。記者蔡靜紋/攝影
摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰。記者蔡靜紋/攝影

川普關稅帝君亂世下，很多投資人都擔心美國經濟將衰退，轉而擁抱現金、定存避險。摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰認為「抱定存是錯的」，建議資金放在短天期債券，可享有比存款更好的回報及靈活性。

以台灣銀行牌告利率來看，目前六個月期、一年期美元定存利率分別為2.5%、2.55%。許長泰表示，根據統計，當經濟衰退時，股票多數表現不理想，但衰退至第七個月起，股價表現就會轉趨正面；因此當經濟開始復甦時，投資人的錢被卡在定存裡，就無法參與復甦的表現。反觀2年期美國公債殖利率現約3.8%，如果資人將資金放在短天期美債，等到情勢比較緩和時，短天期公債價格會上升，投資人會賺到一部分資本利得，屆時也可部分資金轉至股票。

摩根資產管理環球市場策略師林雅慧建議投資人，現階段可留意存續期5年以內的債券。另外，檢視信用債，目前投資等級債、非投資等級債報酬率各有5~6%、7~8%水準，如果投資人的資金可布局二至三年，投資報酬率有一定吸引力。此外，也可以布署歐洲債券，也許還有1~2碼的空間，但不需要大幅提高。

最近全球投資人因川普關稅政策在股債市蒙受慘重損失，許長泰直言，「還會有些變動，但大家要忍耐。」他認為，目前連聯準會也進入兩難局面，因川普上任前，美國進口消費品平均關稅稅率2.4%，若加上對其他貿易對手國10%對等關稅、對中國課徵的高額關稅，美國進口消費品平均關稅稅率可能跳到22%，而廠商會將有部分轉嫁至消費者；預料關稅上升將推升美國物價，年底可能到4％，甚至到5％水準，但真正會到多少，要視川普政策而定。

許長泰也補充說，假設川普的關稅政策出現短期緩和，美國經濟可能不會衰退，或降低衰退幅度。

至於近期美元貶值會否影響美元在全球金融市場的地位，許長泰表示，美元可能繼續貶值，但在全球金融市場的角色不會改變；因多數交易仍以美元交易成本較低，讓美元在金融市場的角色很難被取代。

在聯準會降息節奏方面，許長泰認為，6月降息1碼可能會有點早，因為要降息，必須經濟數據明顯惡化，「目前到6月中，會有兩次勞動數據，是否會讓聯準會降息，我心中有很大問號。」他預期，今年底前，聯準會可能降息2~3碼。

相較於今年初建議投資人抱持「股優於債」投資組合，許長泰現在建議投資人短期偏向股債平衡，甚至債優於股多一點點，因為在波動市場中，要保有一定的現金流。

不過，他也強調，現在很多亞洲投資人都認為現金是最好的避免工具，想要拿去做定期存款，但後續可能會面臨錢卡在定存，無法及時反應股市復甦的機會。

摩根資產管理環球市場策略師林雅慧。記者蔡靜紋/攝影
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美國經濟 關稅

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