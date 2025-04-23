富邦人壽攜手法務部 聯手打造國人反詐安全網

隨著數位科技快速發展，詐騙手法也日益翻新，手段更加精密多元，不僅危害民眾財產安全，也威脅企業營運與社會信任。

富邦人壽長期關注社會安全議題，致力落實企業社會責任，根據統計資料，富邦人壽第一線同仁在2024年已成功阻詐金額逾800萬元，守護客戶財產安全。且為積極響應國家政策，增進公私部門協力打詐效能，特與行政院法務部攜手合作，共同辦理防詐教育推廣活動，透過案例漫畫電子書、現場問答快閃互動活動，讓全體同仁輕鬆學習防詐知識，並鼓勵同仁透過個人社群媒體主動分享法務部所製作的反詐影片及圖文，藉由富邦（2881）全體同仁的影響力，將識詐觀念持續向外擴散，形成全民參與的反詐防線。

富邦人壽總經理陳世岳表示，面對詐騙事件層出不窮，企業不應該只是觀望者，更應成為守護社會安全的積極行動者。而防詐教育不僅是風險管理的關鍵，更是企業對員工、社會的責任與承諾。未來，我們也將持續秉持「識詐從內部開始、防詐向全民延伸」的理念，積極透過多元管道，將防詐觀念深入國人的生活，為建立無詐社會持續努力。

為增進全體同仁及廣大民眾對詐騙手法的警覺心與應對能力，富邦人壽攜手法務部辦理為期二週的「不分你我他，防詐179（一起GO）」宣導活動，活動自4月9日開跑，首波啟動「全台快閃大串連」互動遊戲，由內部宣導團隊深入富邦人壽全台超過100個業務通訊處，以分點突襲、快問快答、闖關互動等趣味方式，深化同仁的防詐認知與應對能力。

本次活動以「不分你我他，一起防詐」為核心理念，除閱讀、轉貼法務部防詐數位文宣以協助公部門共同推廣國家防詐政策外，富邦人壽並主動製作案例漫畫電子書，透過沉浸式閱讀協助同仁快速掌握詐騙的最新手法、常見類型與應對策略，培養「識詐」、「防詐」與「拒詐」的三大關鍵能力。

各項防詐宣導素材，透過內部網站公告、郵件推播、同仁社群分享等多元管道，強化活動參與度與執行力。同仁反應熱烈、普遍給予高度評價，認為宣導素材實用性高、情境貼近實務，能夠即時應用於工作與生活中。第一線業務同仁亦表示，透過本次活動更能協助客戶瞭解如何辨識可疑詐騙訊息，進一步發揮守護客戶的角色與責任。

本次活動不僅展現富邦人壽對國家「全民防詐」政策的大力支持，亦展現企業與公部門攜手合作打擊詐騙的決心與行動力，期望透過活動辦理與持續宣導，厚植內部同仁防詐能力，同時號召全台超過2萬名富邦人壽全體同仁成為「防詐知識推廣小尖兵」，發揮個人社群媒體之廣大影響力，將防詐正確觀念延伸至家庭與社群，實現「從職場出發，擴散全民防詐」的目標。未來，富邦人壽將持續滾動更新防詐教育內容，掌握詐騙手法的最新趨勢，建構系統性、前瞻性的防詐學習體系，協助全體同仁與社會大眾共同抵禦詐騙風險。