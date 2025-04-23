關稅戰引震盪 摩根投信：多元化資產配置優先

摩根投信23日舉行第2季展望記者會，美國總統川普所引發關稅戰，上自國際經貿格局的變化，下至聯準會的政策獨立性、甚至是美元的角色，現在都處在高度不確定性的狀態，建議多元化資產配置優先，青睞高品質企業與內需型經濟體。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，如果按照川普在競選時的承諾，可以發現一旦美國開始依照川普的主張實施關稅，那麼美國進口消費品的平均關稅稅率，將拉高到將近18%，逼近1930年代的水準；這不但會引發國際經貿供應鏈的重組，同時也會大幅影響到美國民間的消費預期。

許長泰指出，由於川普在一月執政後就已率先針對部分國家與特定產業施加關稅，因此密西根大學消費者信心指數自年初以來就已出現明顯下滑。

另一方面，消費者對未來一年的通膨預期更是激烈上揚，倘若再加上四月初川普宣布的對等關稅，市場或已經推測消費者對通膨預期未來會有更明顯的變化，這也會讓聯準會陷入決策上的兩難。

許長泰說，儘管現在市場上普遍關注川普對聯準會的態度，但聯準會在做任何決策時，實際上主要會參考的還是經濟數據，所以對聯準會而言，美國當地的通膨與就業仍是它未來決策的重點。

美國3月核心通膨年增為2.8%，食品通膨年增為3.0%，兩者皆位於30年平均值附近，所以市場一度認為聯準會有可能在今年內降息約4碼。

但由於川普的對等關稅已經導致通膨預期升溫，因而市場預期*聯準會有可能把降息的幅度，從原先的4碼收斂為2碼，然後2026年維持不變；可見對等關稅的不確定性，確實也給聯準會增添了決策難度。