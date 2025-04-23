EPFR：美債基金失血金額 為2020年新冠疫情初期以來新高
EPFR統計，到4月16日為止的一周，實體黃金基金創下EPFR自2007年開始追蹤資金流向以來最大流入量，美國債券基金的贖回金額則是2020年第1季底以來最高。
川普關稅政策引發恐慌，金融市場大震盪。EPFR指出，投資人擔心經濟有衰退風險，將黃金基金視為避險天堂。此外，實體白銀基金同樣吸金，單周吸金逾5億美元，為去年7月底以來新高。
EPFR指出，債券基金面臨贖回潮，單周淨流出金額為2020年第1季新冠疫情開始以來的高點。各類債券基金普遍遭到淨贖回，尤其是風險債券基金，包括新興市場債、非投資等級債、銀行貸款基金等。
美國債券基金失血金額達到五年來新高，連續兩周淨流出更是2022年底以來首見。歐洲債券基金同樣是連續兩周淨流出，是2023年第4季初以來首見。英國、瑞典及瑞士債券基金的單周失血金額都超過2億美元，只有德國債券基金逆勢吸金。
新興市場債券基金單周流失30多億元，原因是投資人擔心全球對於原物料的需求會減弱。不過，中國債券基金則享有淨流入，已連續五周吸金，共進帳41億美元。
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