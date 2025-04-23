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三商美邦人壽捐贈微型保險 持續守護世新學子

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
三商美邦人壽長期關懷弱勢學子，以捐贈保險費方式提供世新大學免繳學雜費學生每人最高50萬元的微型傷害保險，受惠學生人數超過500人。三商美邦人壽／提供
三商美邦人壽長期關懷弱勢學子，以捐贈保險費方式提供世新大學免繳學雜費學生每人最高50萬元的微型傷害保險，受惠學生人數超過500人。三商美邦人壽／提供

三商美邦人壽（2867）長期關懷弱勢學子，以捐贈保險費方式提供世新大學免繳學雜費學生每人最高50萬元的微型傷害保險，受惠學生人數超過500人。世新大學於4月15日舉辦微型保險受贈儀式，校長陳清河親自主持，並頒贈感謝狀予三商美邦人壽，由該公司多元通路本部協理徐嘉駿代表接受。

三商美邦人壽自2014年起，長期關注大專院校及需要關懷的社福團體，免費提供一年期微型傷害保險保障，至今已邁入第11年。截至2024年底，累計投入超過3,900萬元保險費，承保人數超過15萬人次。

三商美邦人壽表示，身為保險業者，更應以「保險」做為弱勢同學家庭的堅強後盾，提供實質的經濟保障和心理支持。該公司期望透過微型保險，強化經濟弱勢者的基本保障，以善盡企業社會責任，並參與建構社會安全防護網。

三商美邦人壽 世新大學 微型保險

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