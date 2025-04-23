金管會同意中信銀於美國申請設立休士頓代表人辦事處

金管會今天上午宣布，同意中國信託商業銀行向美國主管機關申請於德州設立休士頓代表人辦事處。

中國信託商業銀行於美國已設有紐約分行、洛杉磯代表人辦事處，對此金管會表示，該行為協助臺商客戶金融需求，規劃設立休士頓代表人辦事處，以有效協助臺商供應鏈拓展美國版圖。

截至113年12月底，中國信託商業銀行現已設有印尼、菲律賓、加拿大、美國、日本及泰國等6家子行；香港、九龍、新德里、斯里伯魯德、紐約、東京、胡志明市、新加坡、上海、廣州、廈門及深圳分行等12家分行；曼谷、河內、北京、洛杉磯、吉隆坡、雪梨及仰光等7家代表人辦事處。

金管會也統計，目前我國銀行在美國分支機構共有25家分行、3家子行及3家代表人辦事處，於德州則有2家分行。