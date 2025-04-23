統一投信台股基金橫掃四大基金獎 寫下全方位榮耀成績單

最具權威的四大基金獎2025年得獎名單皆已公布，統一奔騰及統一大中華中小基金在商周Smart智富台灣基金獎中，為統一投信再添兩個獎座，帶動歷年獲獎數增加至137座。統計至4月21日，統一投信今年共獲得十座獎項，並以台股基金表現最亮眼，獎項囊括晨星、金鑽獎、理柏及Smart基金獎，寫下全方位榮耀成績單，並展現統一投信台股團隊橫跨多個評選機構一致肯定的投研實力。統一投信也將於5月7至9日募集統一台股增長主動式ETF（00981A），提供投資人布局台股的新選擇。

根據Smart基金獎評選標準，得獎的投信公司與基金經理人．需積極克服變化多端的總經環境，且基金不僅短期績效表現亮眼，長期績效也要保持穩健成長，是值得投資人配置以累積財富的優質基金。今年該基金獎共評選逾4,300檔主動式基金，獲獎率僅有0.49%。屬於台股科技型的統一奔騰基金獲頒科技股票型基金獎，而統一大中華中小基金則獲得大中華股票型基金獎。

綜觀今年統一投信台股基金得獎名單，可以說是完成四大基金獎滿貫，台股團隊實力獲得專家們高度認同。統一台灣動力基金在晨星台灣基金獎中，抱走唯一一座台股基金獎。統一奔騰基金甚至在金鑽獎、理柏及Smart基金獎連續獲獎，包括金鑽獎三年期國內股票型-科技類股基金獎、理柏三年期資訊科技股票基金獎及Smart科技股票型基金獎。

統一投信投研團隊的紮實功力，奠基於長年致力培養基金經理人及研究員。截至去年底，投研團隊人數49人。其中，基金經理人總共33位，平均投研資歷達到18.5年。主動式ETF元年，為讓ETF投資人可以更加靈活應對瞬息萬變的金融市場，統一投信以最擅長的台股領域出發，率先推出統一台股增長主動式ETF。這檔ETF的擬任基金經理人陳釧瑤，也是統一奔騰基金的操盤人。

統一台股增長主動式ETF將以大型股為核心，從台股市值前300大企業中，挑選最具營運穩健及高成長潛力的個股，參與台股長期增長機會。00981A投資範圍橫跨全產業，在單一產業受到關稅戰影響時，可以透過調整投資組合，靈活應對市場變化。募集期間，00981A每股發行價10元，一張一萬元，預計5月27日掛牌上市。

統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。