快訊

新竹尖石、橫山國家級警報響 大雷雨炸7縣市慎防冰雹

上午8時2分東部海域規模4.9地震 台東縣最大震度2級

直擊！麥當勞「厚鬆餅堡」開賣 早上6點就見排隊人龍

美元儲備地位動搖 專家示警「混合儲備體系」牽動全球資金版圖

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

近期美元資產遭投資人拋售，美股與美債同步下挫，美元指數也持續走貶，市場避險氛圍升溫。廷豐金融科技投資長黃勇誠指出，全球金融秩序正面臨重構，美元儲備地位岌岌可危，「混合儲備體系」已開始成形。

黃勇誠援引橋水基金Ray Dalio與橡樹資本Howard Marks觀點指出，資本市場正面臨重大轉折，這波動盪將影響國際政治格局與資金流向。

星展銀行（台灣）資深副總裁陳昱嘉表示，儘管市場預期聯準會降息，但對美國長天期公債仍須保持保守態度，對未來三個月美股也看法謹慎。

陳昱嘉指出，美國經濟動能已有放緩跡象，白宮新關稅政策、移民收緊與消費信心受壓，增加市場對成長前景的疑慮。

儘管如此，星展預期減稅與監管鬆綁措施將抵消關稅衝擊，美國經濟有望實現軟著陸，股市長線仍具上行空間。

在匯市方面，因美國數據疲弱，市場預期聯準會將轉向寬鬆政策。陳昱嘉預期年底前降息兩碼，聯邦基金利率降至4%。美元升值空間收斂，但利差優勢與避險需求仍可能支撐美元短期表現。

黃勇誠表示，美元指數自高點110.18跌至97.7，技術面轉弱，市場預期未來或在98至102區間震盪，悲觀情境下恐見85水準。全球化正在逆轉，製造業回流與避險需求升溫，市場已進入「非理性繁榮」階段。

在資產定價脫離基本面的環境下，美元長期貶值風險浮現，黃金重新成為市場焦點。陳昱嘉指出，若債券價格持續下行，將有利黃金等避險資產資金流入。

黃勇誠則引Ray Dalio觀點強調，未來「混合儲備體系」可能取代美元，包括黃金、SDR與數位貨幣等新興資產。

他提醒，投資人應審慎檢視美元資產配置，把握避險工具崛起的投資契機，應對全球資金重組帶來的挑戰。

美國經濟 降息

延伸閱讀

亞洲新興國 不願降息

SOGO黃金熱 單筆預購500萬 新光三越、遠百瞄準保養品、運動用品等

黃金、精品加入折扣戰 遠東SOGO母親節檔期拚40億元

衛生紙乾擦、水箱倒入清潔劑？專家揭打掃廁所最常犯的3錯誤

相關新聞

美元儲備地位動搖 專家示警「混合儲備體系」牽動全球資金版圖

近期美元資產遭投資人拋售，美股與美債同步下挫，美元指數也持續走貶，市場避險氛圍升溫。廷豐金融科技投資長黃勇誠指出，全球金...

5大銀行新增房貸利率 創16年新高

財經部會祭出一系列打炒房措施，加上銀行自主控管不動產貸款風險，促使國銀房貸利率步步高升；中央銀行昨天公布，五大銀行三月新...

富邦全民線上跑 邊跑邊種樹挺地球

響應世界地球日，富邦金控全台最大馬拉松「富邦 Run For Green™全民線上跑」盛大回歸。富邦金控去年首推出「富邦...

全配現金 兆豐金派息1.6元 公股龍頭配息水準寫五年新高

公股龍頭兆豐金控昨（22）日董事會，決議去年盈餘分派每股配發1.6元現金股息，現金股息配發水準創下近五年新高。

可轉債轉換 金管會鬆綁

金管會昨（22）日宣布，7月起，開放可轉債、附認股股權公司債這兩大項持有人，可在股東會停止過戶期間做轉換或認股，當股價走...

一銀多元化永續教育 績優

第一銀行持續推動多元化永續教育，不僅擁有金融業唯一受環境部認證環境教育設施場所「綠色金融教育館」，響應綠色金融與淨零綠生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。