美元儲備地位動搖 專家示警「混合儲備體系」牽動全球資金版圖

近期美元資產遭投資人拋售，美股與美債同步下挫，美元指數也持續走貶，市場避險氛圍升溫。廷豐金融科技投資長黃勇誠指出，全球金融秩序正面臨重構，美元儲備地位岌岌可危，「混合儲備體系」已開始成形。

黃勇誠援引橋水基金Ray Dalio與橡樹資本Howard Marks觀點指出，資本市場正面臨重大轉折，這波動盪將影響國際政治格局與資金流向。

星展銀行（台灣）資深副總裁陳昱嘉表示，儘管市場預期聯準會降息，但對美國長天期公債仍須保持保守態度，對未來三個月美股也看法謹慎。

陳昱嘉指出，美國經濟動能已有放緩跡象，白宮新關稅政策、移民收緊與消費信心受壓，增加市場對成長前景的疑慮。

儘管如此，星展預期減稅與監管鬆綁措施將抵消關稅衝擊，美國經濟有望實現軟著陸，股市長線仍具上行空間。

在匯市方面，因美國數據疲弱，市場預期聯準會將轉向寬鬆政策。陳昱嘉預期年底前降息兩碼，聯邦基金利率降至4%。美元升值空間收斂，但利差優勢與避險需求仍可能支撐美元短期表現。

黃勇誠表示，美元指數自高點110.18跌至97.7，技術面轉弱，市場預期未來或在98至102區間震盪，悲觀情境下恐見85水準。全球化正在逆轉，製造業回流與避險需求升溫，市場已進入「非理性繁榮」階段。

在資產定價脫離基本面的環境下，美元長期貶值風險浮現，黃金重新成為市場焦點。陳昱嘉指出，若債券價格持續下行，將有利黃金等避險資產資金流入。

黃勇誠則引Ray Dalio觀點強調，未來「混合儲備體系」可能取代美元，包括黃金、SDR與數位貨幣等新興資產。

他提醒，投資人應審慎檢視美元資產配置，把握避險工具崛起的投資契機，應對全球資金重組帶來的挑戰。