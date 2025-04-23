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富邦全民線上跑 邊跑邊種樹挺地球
響應世界地球日，富邦金控全台最大馬拉松「富邦 Run For Green™全民線上跑」盛大回歸。富邦金控去年首推出「富邦 Run For Green™全民線上跑」深獲廣大跑友好評，響應世界地球日，富邦金控昨天宣布這場全台最大馬拉松全新開跑，今年更攜手永續夥伴GARMIN合作舉辦「富邦 Run For Green™ x GARMIN 象山輕越野跑」，並跨界與食、衣、動、行領域知名品牌夥伴合作，擴大力挺跑者與地球永續。
此外，富邦金控昨也首度公開「台灣山林復育協會執行長蔡智豪-種樹的人」品牌故事影片，呈現 Run For Green™計畫對於生態復育的正向影響力。這是富邦金推出的「品牌故事系列」開場之作，透過六位來自不同領域的真實人物故事，展現富邦對社會正向影響力的深耕與承諾，持續帶動善的正向循環。
富邦金控指出，這次民眾同樣可透過GARMIN等穿戴式裝置或Strava等常見的跑步紀錄Ａｐｐ綁定上傳資料，累計跑滿四十公里即可線上領取富邦為跑者種下的一棵樹。「富邦 Run For Green™全民線上跑」去年首推參與人數近二點九萬人，領樹量超過六點六萬棵，相較二○二三年領樹量成長四倍；此外，富邦金今年度活動更擴大與跨界永續夥伴合作，包含Uber Eats、adidas、GARMIN、Gogoro等知名品牌均在合作之列，完成里程目標的跑者，富邦金將加碼贈送食、衣、動、行領域好禮回饋。
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