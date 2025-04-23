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5大銀行新增房貸利率 創16年新高
財經部會祭出一系列打炒房措施，加上銀行自主控管不動產貸款風險，促使國銀房貸利率步步高升；中央銀行昨天公布，五大銀行三月新增房貸利率百分之二點二六四，月增○點○一九個百分點，連六月上漲並飆近十六年半新高，房貸族利息負擔更加沉重。
央行資料顯示，因建物買賣移轉棟數增加，五大銀行三月新增房貸增至八二○億元，為三個月高點，月增二一一億元。今年第一季， 五大銀行合計新增房貸二○七六億元，較去年同期減少百分之十二點九。
央行經研處副處長曹體仁說，雖然三月五大銀行新增房貸增加，但建物買賣移轉棟數與新增房貸金額依舊維持下降趨勢。
針對房貸利率屢創新高，曹體仁指出，央行、金管會及政府各部會推出健全房市方案，加上銀行自主風險控管，促使房貸利率向上調升，今年三月來到百分之二點二六四，為二○○九年一月以來、近十六年半新高。
對於美國總統川普祭出對等關稅政策引發全球股災，是否進一步衝擊房市景氣？曹體仁表示，還需要一些時間觀察，因對等關稅政策四月二日公布後引發較大衝擊，央行會持續關注對國內房市的影響。
央行提供資料顯示，三月六都買賣移轉棟數月增百分之十六點八，但較去年同期衰退百分之廿一點○八；今年第一季，六都合計衰退百分之廿三點六二，顯示房市交易持續降溫。
房價方面，三月象徵中古屋行情的信義房價指數，大台北地區月減百分之○點五一、年增百分之三點二八，年增率為二○二三年十一月以來、近一年半最低。
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