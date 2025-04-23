壽險三財務數字 聚焦

美元狂貶、美股和美債重挫，將重擊第2季壽險業獲利與淨值，保險局副局長蔡火炎昨（22）日直言，將密切關注國際金融情勢變動，包括股、債、匯市對壽險業財務影響，更緊盯業者損益、淨值比和RBC（資本適足率）這三大財務數字。

他說，目前已請各壽險公司評估和因應相關影響，保險局密切觀察各公司變化，若有必要將採因應措施。

美國總統川普關稅政策反覆，美中對抗也讓全球貿易戰惡化，重創美國資產避險地位，4月中起美元重貶、美股與美債也持續重挫。

一家金控業者說，這波「川普海嘯」壽險業首當其衝，因壽險業海外投資占比達七成，以持有台股、美股、海外投資等級公司債、金融債等為主。

其中各壽險業股票部位約占總資產7％至18%；固定收益債券部位若帳列PL（變動列入損益）或OCI（變動列入其他綜合損益）者，約占總資產7％至22%，其餘多列AC（攤銷後成本衡量）部位。帳列PL，是指資產變動入損益，帳列OCI資產變動僅影響淨值，帳列AC資產則完全不評價。

蔡火炎說，從元旦起，壽險業持有帳列AC的債券部位，不再有每年限5%賣出額度的限制，換言之，今年各壽險業可將過去「鎖在保險箱」帳列AC債券部位拿出來賣。惟如今美債價格大跌，業者寧可持有到期。