聽新聞
0:00 / 0:00
壽險三財務數字 聚焦
美元狂貶、美股和美債重挫，將重擊第2季壽險業獲利與淨值，保險局副局長蔡火炎昨（22）日直言，將密切關注國際金融情勢變動，包括股、債、匯市對壽險業財務影響，更緊盯業者損益、淨值比和RBC（資本適足率）這三大財務數字。
他說，目前已請各壽險公司評估和因應相關影響，保險局密切觀察各公司變化，若有必要將採因應措施。
美國總統川普關稅政策反覆，美中對抗也讓全球貿易戰惡化，重創美國資產避險地位，4月中起美元重貶、美股與美債也持續重挫。
一家金控業者說，這波「川普海嘯」壽險業首當其衝，因壽險業海外投資占比達七成，以持有台股、美股、海外投資等級公司債、金融債等為主。
其中各壽險業股票部位約占總資產7％至18%；固定收益債券部位若帳列PL（變動列入損益）或OCI（變動列入其他綜合損益）者，約占總資產7％至22%，其餘多列AC（攤銷後成本衡量）部位。帳列PL，是指資產變動入損益，帳列OCI資產變動僅影響淨值，帳列AC資產則完全不評價。
蔡火炎說，從元旦起，壽險業持有帳列AC的債券部位，不再有每年限5%賣出額度的限制，換言之，今年各壽險業可將過去「鎖在保險箱」帳列AC債券部位拿出來賣。惟如今美債價格大跌，業者寧可持有到期。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言