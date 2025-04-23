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台彩2025年銷售額拚新高

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

台灣彩券銷售金額再刷新紀錄，台彩總經理謝志宏表示，今年截至4月20日止，台彩銷售金額已達927.3億元，創歷史同期新高，年增13.1%。

其中電腦型彩券累計銷售達326.3億元，年增41.8%，而立即型（刮刮樂）累計銷售額達601億元，年增1.9%。今年全年銷售可望再戰歷史新高。

值得一提，「三星、電選、四倍、十期」的「網路梗」，帶動Bingo Bingo年後銷售量爆衝16倍。

台彩董事長黃志宜日前曾表示，台彩今年的業績目標為1,558億元，再度改寫台彩接手彩券發行業務以來的新高，其中電腦型彩券業績目標720億元、立即型彩券（刮刮樂）838億元。

而以該目標來看，今年至4月20日為止，電腦型彩券的達成率已達45%；立即型（刮刮樂）彩券的達成率已經達71%，均優於預期目標。

值得留意，今年前四月的電腦型彩券業績年增逾四成，優於往年，主要是放完春假後，年輕人對Bingo Bingo蠻喜愛的，所以電腦型彩券業績就相對衝高。

電腦型彩券業績走高，主要還是在「累摃效應」和「加碼效應」有出來，這個影響蠻大的。

台彩 彩券

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