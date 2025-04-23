12融資租賃公司將納管

金管會昨（22）日宣布，將中租（5871）、裕融、和潤及日盛台駿四家上市集團旗下共12家融資租賃公司納管《金融消費者保護法》，未來融資租賃公司亂收費、超貸、廣告招攬不實或暴力討債等，民眾可去評議中心申訴，金管會可最高開罰1,000萬元，最快8月底上路。

除前述第一階段外，第二階段是在半年後、約明年首季，金管會將納管銀行轉投資13家租賃子公司；再半年後邁入第三階段，把租賃公會剩下15家（扣除前兩階段納管者）業者全數歸管。

金管會法律事務處長林志憲說，未來融資租賃公司從事以個人為對象的應收帳款收買、分期付款買賣、或具融資性質業務等三大項目，將全納入「金保法」。這三大業務項目已全數涵蓋自然人融資行為，包括過去外界爭議較多的原車融資、舊車抵押再分期付款買回融資，及先買後付等。

金管會也要求租賃業融資時，需以標的物價值為限，如中古車市價是10萬元，融資公司就只能借10萬元，禁止「超貸」。未來民眾與融資租賃公司有消費爭議時，可向融資租賃公司投訴，也能向評議中心申訴。依評議中心規定，評議結果在12萬元以下者，融資公司均得無條件接受。為使融資租賃業順利接軌「金保法」，金管會昨日預告修正相關子法，法規預告後，再給業者二至三個月緩衝期，最快8月底、最晚9月上路。內容主要包括六大項。

一，包括廣告、招攬、行銷時需揭露利率與費用，需揭露年利率與總費用年百分率，且需向民眾說明負擔費用、違約金、計息方式等，年息以民法16%（不算違約金）為限；二，融資租賃業委外招攬業務，也需確保受託者廣告、招攬、行銷符合規定並建立監督和定期查核機制。三，融資租賃業需對客戶做KYC，確保還款能力、承擔風險；四，融資額以該標的市價為限；五，自行或者委外催收，禁暴力討債；六，不得拒絕民眾提前清償。