全配現金 兆豐金派息1.6元 公股龍頭配息水準寫五年新高

公股龍頭兆豐金控（2886）昨（22）日董事會，決議去年盈餘分派每股配發1.6元現金股息，現金股息配發水準創下近五年新高。

兆豐金恢復過去全配現金做法，以昨天收盤價37.7元估算，現金股息殖利率達4.24%，在已公布股利的金控中，與台新、元大、永豐、玉山等金控，都屬股息殖利率超過4%以上的高息概念股。

14家上市金控至昨天為止，一共有兆豐、台新、元大、永豐、玉山、合庫、國票與新光等八家金控，董事會已決議通過股利配發，其中，除了新光金股利掛零，其他金控都是現金股息為主，輔以股票股利，兆豐金與台新金並採全配現金股息。

由於4月清明連假後，台股受到川普關稅戰引發全球股災衝擊，金控股價也呈現拉回，在股價下跌後，以昨天股價計算現金股息殖利率也都比3月以前要高，其中，台新金與元大金股息殖利率均超過5%最高，永豐金、玉山金以及昨天公布股利的兆豐金，股息殖利率也都超過4%。

兆豐金2024年全年稅後純益為347.6億元，創歷史新高，年成長率5%，2024年每股稅後純益（EPS）為2.35 元，之前市場預期股利發放今年可望恢復全發現金股息，使兆豐金每股股息至少在去年配發1.5元水準以上，現金股息殖利率將可望超過4%，果然昨天董事會決議，沒有讓超過52萬多名投資人失望。

不過，以股利配發率來看，兆豐金配每股1.6元股息，換算配發率僅68%，下探近九年的新低水準，與過去八年來股利配發率大多在七、八成以上要顯著降低，據了解，這與兆豐金擬保留更多實力強化金控與子銀行資本強度，因應關稅戰與未來的經濟景氣變數仍多，要具備更強大的對抗環境衝擊與營運挑戰的能力有關。兆豐金預定6月20日召開股東常會，屆時將討論通過股利配發案，依照過去慣例，除息交易將可能落在8月間。