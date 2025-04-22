融資專法難產16年！管與不管都吵翻 金管會陷兩難

融資租賃公司到底要不要管？怎麼管？又該管那些？產官學界與立委們各有爭執立場，金管會拍板將4家上市融資租賃集團納管《金保法》後，接下來，又再度面臨是否要設《融資公司專法》的挑戰。

金管會主委彭金隆曾說《融資公司專法》從2008年提出後，至今一直無法定案，主因是目前全台有8000多家租賃業者所從事的業務範圍不一致，很難有共識。

他說，因融資公司是一種通稱，實務上沒有一個明確業態，第一步要如何定義「融資租賃公司」的範圍，就不容易。

據了解，金管會評估是否比照《電子支付條例》的分級管理，例如當一家租賃公司資本額達到一定門檻時，就會被納入納管，以符合金管會重要性原則和監理量能。

就算以租賃業「資本額」先做分級管理，但後續金管會還得考量納管成本、納管後對市場衝擊，例如是否會讓「需錢孔急」的邊緣客戶，在融資公司求助無門後，只能無奈地向地下錢莊叩門，這可能會衍生更大的社會問題。

銀行局副局長侯立洋就坦言，制定專法要考量面向很多，包括融資公司範圍、納管成本及納管後對市場衝擊影響，金管會希望透過《金保法》先累積經驗後再做下一步設專法的評估。

金管會請銀行公會委外做《融資公司專法》結果已出爐，有兩大方向，一、以國外立法例來看，對融資租賃公司管理，多是揭露利費率和採取消保措施，二、國外有對融資公司管理條文，公會也依此提一個專法草案的條文建議。