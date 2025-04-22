快訊

走入歷史！大漢技術學院8月起停辦退場 263學生分發安置到「這2校」

融資專法難產16年！管與不管都吵翻 金管會陷兩難

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會拍板將4家上市融資租賃集團納管《金保法》。本報資料照片
金管會拍板將4家上市融資租賃集團納管《金保法》。本報資料照片

融資租賃公司到底要不要管？怎麼管？又該管那些？產官學界與立委們各有爭執立場，金管會拍板將4家上市融資租賃集團納管《金保法》後，接下來，又再度面臨是否要設《融資公司專法》的挑戰。

金管會主委彭金隆曾說《融資公司專法》從2008年提出後，至今一直無法定案，主因是目前全台有8000多家租賃業者所從事的業務範圍不一致，很難有共識。

他說，因融資公司是一種通稱，實務上沒有一個明確業態，第一步要如何定義「融資租賃公司」的範圍，就不容易。

據了解，金管會評估是否比照《電子支付條例》的分級管理，例如當一家租賃公司資本額達到一定門檻時，就會被納入納管，以符合金管會重要性原則和監理量能。

就算以租賃業「資本額」先做分級管理，但後續金管會還得考量納管成本、納管後對市場衝擊，例如是否會讓「需錢孔急」的邊緣客戶，在融資公司求助無門後，只能無奈地向地下錢莊叩門，這可能會衍生更大的社會問題。

銀行局副局長侯立洋就坦言，制定專法要考量面向很多，包括融資公司範圍、納管成本及納管後對市場衝擊影響，金管會希望透過《金保法》先累積經驗後再做下一步設專法的評估。

金管會請銀行公會委外做《融資公司專法》結果已出爐，有兩大方向，一、以國外立法例來看，對融資租賃公司管理，多是揭露利費率和採取消保措施，二、國外有對融資公司管理條文，公會也依此提一個專法草案的條文建議。

地下錢莊 金管會 電子支付

延伸閱讀

金管會新人事 張嘉魁接任銀行局主秘

財部完成評估 部長莊翠雲：國安基金規模應該擴大

彭金隆信心喊話：美兩大指數止穩 能提振台股

緬泰強震 國銀曝險1,321億

相關新聞

詐騙活動猖獗 北富銀調查：23%青少年曾被詐

為全面檢視全台青少年金融素養現況，台北富邦銀行與長期關心教育創新工作的親子天下教育創新中心聯合舉辦「青少年財務健康基礎大...

房貸族哭哭！五大銀行3月新增房貸利率2.264% 飆近16年半新高

財經部會祭出一系列打炒房措施，加上銀行自主控管不動產貸款風險，促使國銀房貸利率步步高升；中央銀行22日公布，3月五大銀行...

融資專法難產16年！管與不管都吵翻 金管會陷兩難

融資租賃公司到底要不要管？怎麼管？又該管那些？產官學界與立委們各有爭執立場，金管會拍板將4家上市融資租賃集團納管《金保法...

美資產暴跌 壽險第2季獲利、淨值慘了！金管會急盯三數字

美元狂貶、美股和美債重挫，將重擊第二季壽險業獲利與淨值，保險局副局長蔡火炎直言，將密切關注國際金融情勢變動，包括股、債、...

6家壽險搶賣分紅保單 保誠人壽總座王慰慈靠2招應對

分紅保單市場近年競爭加劇，目前已有6家壽險公司加入。保誠人壽為先前市場上唯一持續推廣分紅保單的保險公司，總經理王慰慈22...

股匯債三方衝擊將使壽險業4月獲利難看 最擔心這檔股票走勢

川普關稅風暴掀起美元資產拋售潮，金融圈人士指出，目前災情最為慘重的是壽險業者，尤其台幣匯率已因為「脫美潮」較上月底升值6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。