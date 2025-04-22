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美資產暴跌 壽險第2季獲利、淨值慘了！金管會急盯三數字

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
美元狂貶、美股和美債重挫，將重擊第二季壽險業獲利與淨值。示意圖／ingimage
美元狂貶、美股和美債重挫，將重擊第二季壽險業獲利與淨值。示意圖／ingimage

美元狂貶、美股和美債重挫，將重擊第二季壽險業獲利與淨值，保險局副局長蔡火炎直言，將密切關注國際金融情勢變動，包括股、債、匯市對壽險業財務影響，更緊盯業者損益、淨值比和RBC這三大財務數字。

他說，目前已請各壽險公司就相關影響做評估和因應，保險局正密切觀察各公司變化，若有必要將採取因應措施。

美國總統川普關稅政策反覆，中美對抗也讓全球貿易戰惡化，均重創美國資產「避險天堂」的地位，使4月中起，美元重貶、美股與美債也持續重挫。

一家金控業者說，這波「川普海嘯」以壽險業為首當其衝，因壽險業海外投資占比達七成，以持有台股、美股和海外投資等級公司債、金融債等為主。

其中各壽險業股票部位約占總資產7~18%，固定收益的債券部位，若帳列PL或OCI者，也約占總資產7~22%，其餘多列AC部位。帳列PL，是指資產變動入損益，帳列OCI資產變動僅影響淨值，帳列AC資產則完全不評價。

蔡火炎說，從2025年元旦起，壽險業持有帳列AC的債券部位，不再有每年限5%賣出額度的限制，換言之，今年各壽險業可將過去「鎖在保險箱」的帳列AC債券部位都拿出來賣。惟如今美債價格大跌，業者寧可持有到期。

已有法人推估，各壽險業持有股票部位，當股市重挫10%，對各壽險淨值影響幅度約為10%~15%；另帳列PL或OCI的債券部位，即便多數PL均列為「覆蓋法」（指未實現的評價損益入OCI）對損益無影響，但對淨值是減項。

一般壽險業持有債券都是以較長存續期間，法人以10年期美國公債預估，當殖利率波動50個基本點時（1個基本點=0.01個百分點）對各壽險業的淨值衝擊約6~12%。

另外，各壽險業未避險的美元資產占總外幣資產約15~25%，法人也估算，當美元波動5%時對各壽險業淨值衝擊約10~16%。

市場示警，美元貶值、美股債重挫對壽險衝擊獲利、淨值衝擊，最快將在第二季顯現。蔡火炎說，金管會已持續密切關注中。

債券 壽險業 淨值比

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