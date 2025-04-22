金管會出手管亂象！融資租賃業亂收費 超貸恐挨罰千萬

金管會22日宣布，將中租（5871）、裕融（9941）、和潤（6592）及日盛台駿（6958）4家上市集團旗下共12家融資租賃公司納管《金保法》，未來融資租賃公司亂收費、超貸、廣告招攬不實或暴力討債等，民眾可去評議中心申訴，金管會還可對租賃業最高開罰1,000萬罰鍰，最快8月底上路。

第二階段是半年後，約明年首季，金管會將把銀行轉投資13家租賃子公司納管；再半年後，邁入第三階段，把租賃公會剩下15家（扣除前兩階段納管者）業者全數歸管。

金管會法律事務處長林志憲說，未來融資租賃公司從事以個人為對象的應收帳款收買（如BNPL、原車融資）、分期付款買賣、或具融資性質業務等三大項目，將全納入《金保法》。

這三大業務項目已全數涵蓋了自然人的融資行為，包括過去外界爭議較多的原車融資、舊車抵押再分期付款買回融資，及先買後付等。

金管會也要求租賃業融資時，需以標的物價值為限，如中古車市價是10萬元，融資公司就只能借10萬元，「原車融資」禁止「超貸」。

未來民眾與融資租賃公司有消費爭議時，民眾可向融資租賃公司投訴，也能向評議中心申訴。依評議中心規定，評議結果在12萬元以下，融資公司均得無條件接受。

為順利讓融資租賃業順利接軌《金保法》，金管會就《金保法》所定消費者保護措施的相關授權子法做修正，主要有六大項。

一、利率與費用揭露：包括廣告、招攬、行銷時需揭露利率與費用，需以年利率與總費用年百分率，且需向民眾說明要負擔的費用、違約金、計息方式，年息以民法16%（不算違約金）為限。

金管會還曾看到一個爭議案，有民眾跟融資公司借20萬元卻被要求先去買一台中古車，又被亂扣一堆手續費，最後實際到手連15萬元都不到，未來手續費需更加透明。

二、融資租賃業委外做業務招攬，也需確保受託者廣告、招攬、行銷得符合規定並建立監督和定期查核機制。

三、融資租賃業需對客戶做KYC，確保還款能力、承擔風險。

四、融資額以該標的的市價為限。

五、自行或委外催收，禁暴力討債。

六、不得拒絕民眾提前清償。