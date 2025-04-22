6家壽險搶賣分紅保單 保誠人壽總座王慰慈靠2招應對

分紅保單市場近年競爭加劇，目前已有6家壽險公司加入。保誠人壽為先前市場上唯一持續推廣分紅保單的保險公司，總經理王慰慈22日指出，有這麼多公司加入戰場，那表示「分紅是好商品」，而為了因應更多同業的競爭，她提出兩招，首先是創新多元通路，推出多媒體行銷；再來是推出長紅計畫布局全商品，規劃四月推出類全委商品，六月推出高端醫療險，搶攻高資產客群市場。

分紅保單熱銷，也讓越來越多家壽險公司加入市場，搶食大餅。截至目前共有六家壽險公司有推出分紅保單，分別是富邦人壽、保誠人壽、法國巴黎人壽、安達人壽，以及今年四月正式參戰的凱基人壽與台灣人壽，都看好分紅保單前景。

面對市場競爭，王慰慈指出，有這麼多公司加入分紅保單市場，代表這真的是一個好商品，很高興看到分紅商品被肯定，但分紅只是保險商品中的一個項目而已，而回到保險的需求來看，我們要站在客戶的需求面，不同人生階段的需求都要被滿足。

因此保誠人壽將以新的通路策略和新的產品線規劃布局，在通路策略方面，新增「多媒體行銷團隊」，由專業團隊透過遠距投保協助客戶完成投保作業，並正式通過主管機關核准試辦，未來規劃擴增至百人，以保障型商品為主，並推出「長紅計畫」，擺脫單一商品的競爭，進行全商品布局，規劃四月推出類全委商品，六月推出高端醫療險，搶攻高資產客群市場。

王慰慈表示，保誠人壽2024年表現不俗，新客戶較2023年成長超過三成，APE (年繳化保費)同業排名第三，僅次於國泰人壽、富邦人壽，也是外商壽險公司排名第一，2024年下半年資本適足率及淨值比均高於法訂標準，並獲得中華信評「twAAA」以及展望「穩定」的評級。