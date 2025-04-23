彰銀濕地植樹 落實 ESG 理念

彰化銀行（2801）接軌聯合國永續發展目標（SDGs），積極落實ESG理念，並實踐自然相關財務揭露（TNFD）精神，關注生物多樣性發展，於19日舉辦「彰銀濕地植樹120」公益活動，由總經理簡志光帶領企業志工共襄盛舉，展現彰銀對環境永續的承諾。

彰銀長期推動綠色金融及環境永續工作，於2024年融合「員工健康」、「社會公益」、「環境保護」及「節能減碳」四項理念，舉辦為期兩個月「Walk for Earth」全員健走挑戰活動，設定10億步作為全行目標，達標後進行公益種樹任務。該活動受到彰銀5,729位員工熱烈響應，參與率達85%，累積總步數逾18億步，順利達成目標，遂攜手社團法人高雄市愛種樹協會，共同為環境永續貢獻心力。

彰銀設立至今將屆滿120年，於120年周年期間種下120棵樹，以此向社會傳達具體綠色行動。本次種樹活動於高雄茄萣濕地舉行，由簡志光親自帶領高階主管、員工及眷屬，在高雄市愛種樹協會專業指導下完成，透過挖坑到種下樹苗，體驗樂趣同時，更促進濕地生物多樣性、改善生態環境，降低二氧化碳濃度，減緩地球暖化。

高雄茄萣濕地前身為日治時期的竹滬鹽田，於1987年廢曬，歷經荒廢後再經自然生態修復，其範圍內豐富的生物資源，吸引大量鳥類停留覓食，現已成為黑面琵鷺、蒼鷺、大、小白鷺等留（候）鳥棲息地，被列入地方級濕地。此次種樹活動，除可為濕地加速擴大綠化區域，亦可為鳥類提供更好的遮蔽或停留區域，以降低人為干擾，維護濕地自然生態。

彰銀作為台灣歷史悠久的金融機構之一，深知企業的永續發展不僅在財務成長，更需兼顧環境保護及承擔社會責任等工作，此次活動展現企業對環境保護的承諾，也為未來的ESG發展穩健基礎，並呼籲更多企業與夥伴共同關注環境永續。未來彰銀將持續關注氣候變遷與環境議題，結合金融業務專長，以創新方式推動綠色經濟發展。