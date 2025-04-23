一銀多元化永續教育 績優

第一銀行持續推動多元化永續教育，不僅擁有金融業唯一受環境部認證環境教育設施場所「綠色金融教育館」，響應綠色金融與淨零綠生活等政策，各項表現備受肯定，如今再於行政院國家發展委員會與教育部共同指導的《永續教科書-永續教育行動評選》中脫穎而出，榮獲「企業組織組獎」殊榮。

昨（22）日由第一銀行總務處長吳淑貞代表受獎，成果同步揭露於Go Action「永續教科書線上平台」，彰顯第一銀行在永續教育領域的領導地位。

一銀長期致力ESG，推動永續發展，加入台北市環保局水環境巡守隊，昨日運用舟艇協助清理五分港溪的河道及河岸垃圾，同步攜手合作夥伴響應世界地球日，以「地球力 Our Power, Our Planet」為核心主題，共同發起環境永續行動，包含與台北市立動物園合作推展瀕危動物與永續金融議題至大專院校、與農業部林業保育署宜蘭分署辦理「認養台北赤蛙」棲地營造，以及協同玩艸植造進行「台灣蒲草田認養計畫」，以減少使用塑膠吸管等，擴展環境永續影響力。

為落實循環利用與減塑效益，一銀2024年起聯合台塑便利家環保科技於總行大樓、中山大樓及延吉宿舍外設置「無塑販賣機」，亦辦理「源頭減塑！投資我們的星球」活動，鼓勵同仁以行動支持環境減塑，累積至今年3月減少達4,000個1公升塑膠容器浪費；今年更率先於總行大樓發起「信封循環櫃」，以信封重複使用提升循環的方式，減少廢棄物產生；並走入社區進行低碳宣導，協助社區成為低碳永續家園。

第一銀行以綠色金融為基礎，作為公股第一加入環境部「淨零綠生活大聯盟」成員，展現對永續發展的承諾，至今建置25家太陽能分行、38處行舍取得綠建築標章、發展五套實體環境教育課程，主題涵蓋綠色金融相關議題，包含綠色融資、氣候變遷、綠建築、風險投資及生物多樣性等，為邁向2050淨零排放努力。