詐騙活動猖獗 北富銀調查：23%青少年曾被詐

為全面檢視全台青少年金融素養現況，台北富邦銀行與長期關心教育創新工作的親子天下教育創新中心聯合舉辦「青少年財務健康基礎大調查」，並於22日發表調查結果，其中發現，近年來詐騙活動猖獗，有23%青少年過去一年曾遇到過各種形式的詐騙，其中18%因此蒙受財產損失，損失金額從數百元到數十萬元不等。

北富銀品牌永續部資深協理楊雅媛表示，銀行在第一線看見的是風險，也看見很多「還沒準備好」的年輕人。隨著科技快速發展，數位原生世代接觸世界的方式與過去已大不相同然而，數位化所帶來的便利背後，往往伴隨著資訊來源複雜、真假難辨的風險，致使青少年更容易誤入詐騙陷阱。

此次調查結果也揭示三大關鍵發現：金融知識與服務使用落差、金融詐騙風險暴露、以及數位平台已成為青少年主要學習來源。調查亦顯示，青少年獲取金融知識的前三大管道為YouTube(47%)、社群媒體(43%)及親朋好友(43%)。

北富銀指出，本次調查針對全台15至18歲高中、高職及專科學生進行，共收集1997份有效問卷，調查發現，即便八成青少年名下有金融帳戶，卻有高達 64%的青少年對使用金融服務缺乏或不知道是否具備足夠信心。

在金融商品認識方面，70%學生對儲蓄型保單完全不了解，63%不了解基金，46%不了解股票，甚至30%對基本定存也表示不熟悉，顯示出青少年族群對金融產品的陌生。

在消費的支付方式部分，有47%青少年首選現金，47%首選家人買單，只有4%優先選擇悠遊卡，1%首選行動支付，顯示數位工具使用率不高。

結果也顯示，近一成青少年在急需用錢時不知該向誰求助，顯示社會支持系統薄弱。與此同時，卻有高達84%的青少年認為自己具備足夠的防詐認知，對此北富銀強調，金融教育不足和潛藏身邊的詐騙風險，已然讓青少年財務安全面臨嚴峻挑戰，因此如何幫助年輕人提升金融素養，避免成為財務脆弱的「脆世代」，成為未來教育的關鍵課題。

發布會現場也邀請南港高中教師邱健銘以及致力推動技職人才培育Skills for U執行長黃偉翔分享對高中職學生的觀察。邱健銘建議引入產業與不同機構的專業資源，讓學生透過實際情境學習，提升應對金融風險的能力，並強調金融教育應結合多元課程。黃偉翔則強調，特別是技職體系的學生，是屬於較早進入職場的一群，為他們建立正確與符合生活情境的金融教育絕對是當務之急。