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分紅保單市場競爭激烈 保誠人壽2策略因應

中央社／ 台北22日電

近期壽險公司搶攻分紅保單市場，面對競爭壓力，保誠人壽總經理王慰慈今天指出，將以「全商品提供」策略因應，擬推出類全委及高端醫療險商品，再加上「多媒體行銷通路」，預計此新通路將擴充至100人。

保誠人壽今天舉行媒體見面會，王慰慈、財務長關永威、客戶暨行銷長劉美美等高階主管出席。

分紅保單是指保戶在享有保險保障的同時，也有機會根據保險公司的經營績效共享分紅保單經營成果。今年來凱基人壽、台灣人壽等壽險公司，陸續開賣分紅保單。

面對市場競爭，王慰慈表示，多家公司加入市場代表分紅保單是個好商品。不過，分紅只是保險商品的一個項目，保誠人壽會站在客戶需求面，滿足不同人生階段的需求。

王慰慈指出，在通路部分除保持多元通路，2024年試辦多媒體行銷通路（VFA），已在12月取得保險局核准函可落地施行，預計今年VFA通路部隊將擴充至100人。

王慰慈說明，VFA不是電銷，而是介於業務員與電銷之間的新通路，經營範圍不限電銷商品、可以賣全商品，包括分紅保單、投資型商品、醫療險等，並搭配多媒體系統、遠距投保工具，線上就能完成全部銷售流程。

王慰慈透露，今年4月將推出類全委保險商品，並在6月推出高端醫療險商品，保誠人壽未來將更專注於全商品提供，擴大客戶保障層面。

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