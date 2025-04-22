康和投顧總經理黃詣庭 5月轉戰第一金投顧董事長

第一金控（2892）22日代旗下第一金投顧公告新任董事，康和投顧總經理黃詣庭赫然出現在董事名單，並將於5月5日接任第一金投顧董事長暨總經理。

第一金投顧董事長在陳奕光去年離職轉戰富邦投顧董事長後，懸缺由資深協理留政鈺原暫代董事、董事長暨總經理，但在最新第一金投顧董事名單顯示，董事職務改由黃詣庭擔任，也將在5月出掌第一金投顧董事長暨總經理。據了解，黃詣庭將於4月底離開康和投顧；市場人士認為，在成本考量下，未來康和投顧總經理可能由董事長黎奕彬兼任。

黃詣庭為實踐大學企業管理研究所碩士、文化大學財務金融學系學士，2016年8月1日起擔任康和投顧總經理迄今，過去曾任職中華銀行襄理、英傑華投顧研究員、 大華銀投信資深協理、康和證券總經理。