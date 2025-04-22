聽新聞
0:00 / 0:00
南山人壽公告發債50億元 發行條件與利率出爐
為強化財務結構、充實資本，南山人壽22日公告發行今年首期無擔保累積次順位普通公司債，發行總額為50億元，依發行條件之不同分為甲券及乙券，其中甲券發行金額為29億元，乙券發行金額為21億元。
南山人壽表示，甲券發行期間為10年期、票面利率為固定利率3.75%；乙券發行期間為15年期、票面利率為固定利率3.88%，採包銷方式，並委託承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷。
南山人壽指出，乙券發行滿十年後，如計算贖回後本公司資本適足率大於計算時法定最低保險業資本適足率，並經主管機關同意者，本公司得提前按本公司債面額加計採實際天數計算之應付利息全數贖回。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言