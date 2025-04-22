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南山人壽公告發債50億元 發行條件與利率出爐

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

為強化財務結構、充實資本，南山人壽22日公告發行今年首期無擔保累積次順位普通公司債，發行總額為50億元，依發行條件之不同分為甲券及乙券，其中甲券發行金額為29億元，乙券發行金額為21億元。

南山人壽表示，甲券發行期間為10年期、票面利率為固定利率3.75%；乙券發行期間為15年期、票面利率為固定利率3.88%，採包銷方式，並委託承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷。

南山人壽指出，乙券發行滿十年後，如計算贖回後本公司資本適足率大於計算時法定最低保險業資本適足率，並經主管機關同意者，本公司得提前按本公司債面額加計採實際天數計算之應付利息全數贖回。

公司債 南山人壽 資本適足率

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