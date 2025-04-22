快訊

獨／王彩樺反擊了！認微整不喜歡臉皺皺 拚到底不退休

好天氣要掰了！明起變天雷雨開炸、氣溫下跌 下一波鋒面這日報到

影／超噁！高雄岡山名店肉粽藏指甲片 衛生局責令限期改善

銀行公會擬建議 信託投資外國有價證券納虛擬資產ETF

中央社／ 台北22日電

金管會盼將台灣打造為亞洲資產管理中心，銀行公會擬向金管會建議，將外國虛擬資產ETF，納入信託投資外國有價證券的範圍，同時，開放境外結構型商品可以連結外國虛擬資產ETF。

銀行公會擬提出意見納入金融總會最新的金融建言白皮書，相關建議案預計將於近日召開的公會理監事會通過。

銀行公會這次擬提出的建言，多半與高資產客戶財富管理、亞洲資產管理中心有關，包含調整質借貸款成數限制、新增質借標的，以及取消私募境外基金委託人數不得超過99人的限制等。

此外，現在銀行辦理指定用途信託業務，依照信託契約指示，可代為買賣指定的國外股票、債券或共同基金等有價證券，但投資範圍尚不包含虛擬資產ETF。

銀行公會這次也研擬提案，建請金管會針對以信託投資外國有價證券範圍，新增虛擬資產ETF，同時，開放境外結構型商品可以連結外國虛擬資產ETF。不過，由於虛擬資產ETF投資風險較高，此措施可能是瞄準專業投資人或高資產客戶等族群。

ETF 金管會

延伸閱讀

逢甲大學用放大退休金留才！信託＋機器人理財是什麼？

金管會新人事 張嘉魁接任銀行局主秘

深耕財管服務 凱基證券攜手政大打造理財顧問新世代

綠電交易信託機制待升級 盼引入信評強化國際合作

相關新聞

金管會宣布將12家融資租賃公司納管金保法

為改善融資公司相關的授信亂象，金管會今日宣布金融消費者保護法修正草案，規劃第一階段將中租、裕融、和潤及日盛台駿4家上市集...

詐騙活動猖獗 北富銀調查：23%青少年曾被詐

為全面檢視全台青少年金融素養現況，台北富邦銀行與長期關心教育創新工作的親子天下教育創新中心聯合舉辦「青少年財務健康基礎大...

股匯債三方衝擊將使壽險業4月獲利難看 最擔心這檔股票走勢

川普關稅風暴掀起美元資產拋售潮，金融圈人士指出，目前災情最為慘重的是壽險業者，尤其台幣匯率已因為「脫美潮」較上月底升值6...

房貸族哭哭！五大銀行3月新增房貸利率2.264% 飆近16年半新高

財經部會祭出一系列打炒房措施，加上銀行自主控管不動產貸款風險，促使國銀房貸利率步步高升；中央銀行22日公布，3月五大銀行...

川普狂嗆鮑爾傷市場信心 股匯雙挫新台幣收32.498元

美國總統川普頻對美國聯準會主席鮑爾開嗆，加深投資人對金融前景的憂慮。熱錢持續撤離，台灣股匯雙挫，台股失守萬九，新台幣兌美...

3月公股銀行房貸利率2.264%創16年新高 專家：關稅戰…銀行放款更嚴了

據央行最新資料，今年3月台銀、合庫銀、土銀、華銀以及一銀等五大公股銀行、新增購屋貸款利率約達2.264%，創2008年1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。