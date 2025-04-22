銀行公會擬建議 信託投資外國有價證券納虛擬資產ETF
金管會盼將台灣打造為亞洲資產管理中心，銀行公會擬向金管會建議，將外國虛擬資產ETF，納入信託投資外國有價證券的範圍，同時，開放境外結構型商品可以連結外國虛擬資產ETF。
銀行公會擬提出意見納入金融總會最新的金融建言白皮書，相關建議案預計將於近日召開的公會理監事會通過。
銀行公會這次擬提出的建言，多半與高資產客戶財富管理、亞洲資產管理中心有關，包含調整質借貸款成數限制、新增質借標的，以及取消私募境外基金委託人數不得超過99人的限制等。
此外，現在銀行辦理指定用途信託業務，依照信託契約指示，可代為買賣指定的國外股票、債券或共同基金等有價證券，但投資範圍尚不包含虛擬資產ETF。
銀行公會這次也研擬提案，建請金管會針對以信託投資外國有價證券範圍，新增虛擬資產ETF，同時，開放境外結構型商品可以連結外國虛擬資產ETF。不過，由於虛擬資產ETF投資風險較高，此措施可能是瞄準專業投資人或高資產客戶等族群。
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