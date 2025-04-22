股匯債三方衝擊將使壽險業4月獲利難看 最擔心這檔股票走勢

川普關稅風暴掀起美元資產拋售潮，金融圈人士指出，目前災情最為慘重的是壽險業者，尤其台幣匯率已因為「脫美潮」較上月底升值6、7角，另外還有一檔股票以往能對匯損救援，但現在已自身難保將使壽險業承受大量評價損失衝擊的就是「護國神山」台積電。

台積電儘管在上周法說會上公布多項利多，但仍難敵美國總統川普引發的全球市場信心危機，今日收盤價再跌至每股816元。倘若以大型壽險公司持股台積電持股均價來觀察，每家的持股均價大部分在900至1000元之間，股票投資評價損失已在所難免。

有業者形容，這是「成也台積電、敗也台積電」。台積電先前一片榮景，壽險業一面加碼，一面賣股美化帳面獲利，但如今情況已完全反轉。

業界人士指出，以往碰到匯損，壽險業者都以賣股來招架，台積電更是「賣股護利」的大宗，但現在連台積電都自身難保，得提列評價損失，已難救業者的匯損，倘若到本月底台幣匯率仍因為美元拋匯潮而續升，只怕壽險業者在匯損與股票投資損失的夾擊下，4月獲利會更難看，恐有多家壽險公司將有虧損。此外，日股、美股、歐股全部都重挫，壽險投資已很難找到避風港。

金管會保險局副局長蔡火炎指出，除了觀察保險業的現金流（先前保險局已要求保險業者每日回報包括解約在內的保險給付和保費收入）之外，現在也高度關注損益狀況、淨值比、RBC等資本適足率這些財務指標，將密切注意各公司的變化，保險局必要時也會採取相關措施。

至於債券投資，反而現在成為「以拖待變」的投資。業者指出，2022年9月底當時主管機關准許資產重分類，之後壽險業者的平均AC都占全體部位85%至90%，所以債券波動，尤其長天期債券價格一落千丈，但由於絕大部分放入AC（持有到期）部位，因此業者指出，「只要不拋售，就一定不會在淨值和損益表揭露，反而一旦賣，就直接進損益和淨值」，這等於「自曝其短」。