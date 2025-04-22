房貸族哭哭！五大銀行3月新增房貸利率2.264% 飆近16年半新高

財經部會祭出一系列打炒房措施，加上銀行自主控管不動產貸款風險，促使國銀房貸利率步步高升；中央銀行22日公布，3月五大銀行新增房貸利率2.264%，月增0.019個百分點，連六月上漲並飆近16年半新高，房貸族利息負擔更加沉重。

央行資料顯示，因建物買賣移轉棟數增加，五大銀行今年3月新增房貸增至820億元，為三個月高點，月增211億元。今年第1季， 五大銀行合計新增房貸2,076億元，較去年同期減少12.9%。

央行經研處副處長曹體仁解釋，雖然3月五大銀行新增房貸增加，但建物買賣移轉棟數與新增房貸金額依舊維持下降趨勢。

至於房貸利率屢創新高，曹體仁分析，央行、金管會及政府各部會推出健全房市方案，加上銀行自主風險控管，促使房貸利率向上調升，今年3月來到2.264%，為2009年1月以來、近16年半新高。

對於美國總統川普「對等關稅」政策掀起全球股災，是否進一步衝擊房市景氣，曹體仁表示，還需要一些時間觀察，因對等關稅政策4月2號公布後引發較大衝擊，央行會持續關注對國內房市的影響。

央行提供資料顯示，3月六都買賣移轉棟數月增16.8%，但較去年同期衰退21.08%，今年第1季，六都合計年減23.62%，顯示房市交易持續降溫。

房價方面，3月象徵中古屋行情的信義房價指數，大台北地區月減0.51%，年增3.28%，年增率為2023年11月以來、近一年半最低。

另外，3月五大銀行新承作新青安房貸316億元，占五大銀行新增貸款的38.58%，較前一個月39.75%略降。

曹體仁指出，央行與財經部會的打炒房政策成效逐漸彰顯，首先是市場投機行為減少，反映在房市成交量減少上，其次是房價漲勢趨緩，民眾對房價上漲的預期也降溫；影響所及，銀行不動產放款的集中度，及銀行不動產貸款年增率也持續縮減。