快訊

昏迷指數仍是3！康橋環島車隊遭撞 彰基搶救重傷學生是擊劍選手

黃呂錦茹難逃羈押命運？台北地院收抗告狀 立即送高院審查

鍾文智潛逃恐有親友接應 北檢搜索拘提胞妹、姪女等4人訊問中

房貸族哭哭！五大銀行3月新增房貸利率2.264% 飆近16年半新高

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
房貸示意圖。圖／聯合報系資料照片
房貸示意圖。圖／聯合報系資料照片

財經部會祭出一系列打炒房措施，加上銀行自主控管不動產貸款風險，促使國銀房貸利率步步高升；中央銀行22日公布，3月五大銀行新增房貸利率2.264%，月增0.019個百分點，連六月上漲並飆近16年半新高，房貸族利息負擔更加沉重。

央行資料顯示，因建物買賣移轉棟數增加，五大銀行今年3月新增房貸增至820億元，為三個月高點，月增211億元。今年第1季， 五大銀行合計新增房貸2,076億元，較去年同期減少12.9%。

央行經研處副處長曹體仁解釋，雖然3月五大銀行新增房貸增加，但建物買賣移轉棟數與新增房貸金額依舊維持下降趨勢。

至於房貸利率屢創新高，曹體仁分析，央行、金管會及政府各部會推出健全房市方案，加上銀行自主風險控管，促使房貸利率向上調升，今年3月來到2.264%，為2009年1月以來、近16年半新高。

對於美國總統川普「對等關稅」政策掀起全球股災，是否進一步衝擊房市景氣，曹體仁表示，還需要一些時間觀察，因對等關稅政策4月2號公布後引發較大衝擊，央行會持續關注對國內房市的影響。

央行提供資料顯示，3月六都買賣移轉棟數月增16.8%，但較去年同期衰退21.08%，今年第1季，六都合計年減23.62%，顯示房市交易持續降溫。

房價方面，3月象徵中古屋行情的信義房價指數，大台北地區月減0.51%，年增3.28%，年增率為2023年11月以來、近一年半最低。

另外，3月五大銀行新承作新青安房貸316億元，占五大銀行新增貸款的38.58%，較前一個月39.75%略降。

曹體仁指出，央行與財經部會的打炒房政策成效逐漸彰顯，首先是市場投機行為減少，反映在房市成交量減少上，其次是房價漲勢趨緩，民眾對房價上漲的預期也降溫；影響所及，銀行不動產放款的集中度，及銀行不動產貸款年增率也持續縮減。

央行 房市 新青安房貸

延伸閱讀

新青安排隊「等貸潮」緩解

排隊潮漸緩解 3月新青安受理數超過核貸數近七月首見

遠東百貨母親節 歡馨獻禮寵媽愛自己

該買車或裝潢？年薪百萬男扛房貸「每月剩1萬3」 憂成月光族

相關新聞

金管會宣布將12家融資租賃公司納管金保法

為改善融資公司相關的授信亂象，金管會今日宣布金融消費者保護法修正草案，規劃第一階段將中租、裕融、和潤及日盛台駿4家上市集...

股匯債三方衝擊將使壽險業4月獲利難看 最擔心這檔股票走勢

川普關稅風暴掀起美元資產拋售潮，金融圈人士指出，目前災情最為慘重的是壽險業者，尤其台幣匯率已因為「脫美潮」較上月底升值6...

房貸族哭哭！五大銀行3月新增房貸利率2.264% 飆近16年半新高

財經部會祭出一系列打炒房措施，加上銀行自主控管不動產貸款風險，促使國銀房貸利率步步高升；中央銀行22日公布，3月五大銀行...

川普狂嗆鮑爾傷市場信心 股匯雙挫新台幣收32.498元

美國總統川普頻對美國聯準會主席鮑爾開嗆，加深投資人對金融前景的憂慮。熱錢持續撤離，台灣股匯雙挫，台股失守萬九，新台幣兌美...

3月公股銀行房貸利率2.264%創16年新高 專家：關稅戰…銀行放款更嚴了

據央行最新資料，今年3月台銀、合庫銀、土銀、華銀以及一銀等五大公股銀行、新增購屋貸款利率約達2.264%，創2008年1...

報稅季遇股災現金流告急 銀行推出刷卡繳稅優惠

5月繳稅季一到，不少人會擔心「現金流告急」，尤其4月遭逢股市重挫，許多投資人須面對帳面虧損，資金調度成當務之急，善用聰明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。