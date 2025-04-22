台中銀統籌主辦聚隆纖維聯貸 支持永續經營與綠色製造

台中銀行（2812）統籌主辦上市紡織股聚隆纖維（1466）新台幣8億元聯合授信案，順利完成募集並簽約。簽約儀式由台中銀行副總經理吳明正、兆豐票券副總經理王世銘與聚隆纖維董事長周文東共同完成合約簽署。本案由台中銀行擔任統籌主辦及管理銀行，並與兆豐票券共同主辦，將作為支持聚隆纖維永續與綠色製造的金流後盾。

台中銀指出，本聯貸案係配合聚隆纖維發行商業本票及國內第四次有擔保轉換公司債，藉此推動公司營運發展與永續轉型策略。聚隆纖維為台灣傳統紡織產業具代表性的標竿企業，專精於尼龍紗與聚酯紗等合成纖維的研發與製造，同時積極布局高附加價值的環保機能性纖維市場，以順應全球對永續發展與綠色製造日益提升的需求。憑藉穩定的產品品質與靈活的接單能力，深受國內外知名品牌信賴。本次聯貸案的資金運用與策略規劃，展現聚隆纖維持續深化永續經營、提升市場競爭力的決心，並為未來營運成長奠定更穩固基礎。

台中銀行表示，台中銀行深耕國內金融市場逾70年，秉持「用心關懷，璀璨其中」的理念，長期致力於支持實體產業發展與地方經濟建設，積極參與危老重建、產業升級、工業區開發及公共建設等多元融資項目。此次成功主辦聚隆纖維聯貸案，凸顯台中銀行於聯貸市場的專業實力，並有利於進一步鞏固與優質企業及金融同業的合作關係。未來台中銀將持續發揮企業金融專業與責任，攜手更多企業共創永續成長新契機。