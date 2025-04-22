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房市降溫 五大銀行首季新承作房貸年減307億

中央社／ 台北22日電

央行今天公布3月五大銀行新承作房貸統計為新台幣820.09億元，月增210.67億元。央行官員表示，3月買賣移轉棟數增加，帶動月增幅放大，但以趨勢來看，六都移轉棟數年增率已呈負數，今年首季新承作房貸金額也較去年同期減少307億元。

中央銀行今天公布2025年3月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承作房貸金額為820.09億元，月增210.67億元。

央行經研處副處長曹體仁表示，新承作房貸金額增加，主要反映3月單月買賣移轉棟數較2月增加，六都合計月增率為16.8%，不過，如果看整體趨勢，六都年增率為負21.08%，已經有所下滑。信義房價指數來看，台北地區整體月增率負0.51%，年增率3.28%，也創下2023年11月以來低點。

曹體仁表示，觀察五大銀行今年第1季新承作房貸金額，已較去年同期減少307億元。

3月五大銀行新承做房貸利率為2.264%，月增0.019個百分點，連續6個月上揚，利率續創2009年1月以來、逾16年新高。

曹體仁分析，央行、金管會等多個部會都有提出健全房地產市場方案，銀行放貸上也有風險控管，推升房貸利率走揚。

媒體關注目前房市狀況，曹體仁說明，央行關注房市成效主要有3面向，第1是市場投機行為有稍微降溫，成交量也下降，價格漲勢縮小，調查顯示民眾對房價預期也有降溫；第2，無自用住宅者購屋貸款比率上升，希望信用資源可以提供給需要者；第3為不動產貸款集中度也有下滑。

央行今天同步提供新青安房貸占五大銀行新承作房貸的占比為38.58%，較2月比例略下滑。

外界關注美國對等關稅措施對台灣房市的衝擊，曹體仁表示，美國是4月2日宣布對等關稅措施，可能需要一點時間，再來觀察對房市影響。

央行 房市 新青安房貸

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